Nuevo listado de jubilados del ministerio de Educación: también abonan pago de sus prestaciones

Este miércoles el ministerio de Educación anunció el nuevo listado de jubilados adscritos al organismo y un nuevo pago abonado en sus cuentas de nómina.

A través de su canal en la plataforma Telegram, el miisterio de Educación informó a la comunidad de docentes la Resolución de Jubilados 008 de fecha 31 de julio de 2025.

Nuevo listado de jubilados del ministerio de Educación

De acuerdo con la información proporcionada, se trata del nuevo listado de jubilados del personal adscrito al organismo, resolución que entró en vigencia a partir del 31 de julio de este año.

Para todos aquellos docentes que estén en espera por la resolución de su jubilación, pueden consultar en el siguiente enlace.

Pago de prestaciones a personal jubilado

En este sentido, el ministerio informó también que este miércoles inició el pago de las prestaciones sociales para el personal jubilado del organismo.

Asimismo, indicó que el pago ya se abonó a las cuentas nómina de cada uno.

