¡ A tomar previsiones! Labores de demarcación vial en la avenida Urdaneta hasta el 15 de agosto: rutas alternas

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) anunció las ubicaciones de sus labores de demarcación vial en Caracas hasta el próximo 15 de agosto.

A través de su comunicado, el INTT exhortó a los conductores y peatones a tomar las previsiones mientras se llevan a cabo las obras.

Labores de demarcación vial en la avenida Urdaneta hasta el 15 de agosto

En tal sentido, indicó que el tramo intervenido corresponde al de la calle Fidel hasta la intersección de la avenida Norte 8, esquina de Bolero, a partir de las 8:00 de la noche.

"Continúan las labores de demarcación vial en la avenida Urdaneta. Exhortamos a conductores y peatones a tomar previsiones, respetar la señalización provisional y colaborar con el personal operativo durante el desarrollo de los trabajos", escribió el INTT en su canal de Telegram.

¿Cuáles son las rutas alternas?

Para evitar el tramo intervenido entre la calle Fidel y la avenida Norte 8, esquina de Bolero, te presentamos las mejores rutas alternas:

Avenida Este 6: Si necesitas movilizarte por esa zona, la avenida Este 6 es una de las opciones más directas para desviar el tráfico y continuar tu camino.

Avenida Este 8: También puedes tomar la avenida Este 8 para bordear el área de la intervención y retomar tu ruta más adelante.

