TransCaracas construye paradas inteligentes: cuentan con wifi y botón de emergencia

El sistema de transporte TransCaracas anunció la construcción de nuevas paradas inteligentes en diferentes zonas de la capital.

"En TransCaracas estamos transformando tu experiencia de transporte con las construcción de nuevas paradas inteligentes, diseñadas para hacer tu viaje más fácil y seguro", señalaron en sus redes sociales.

Estas novedosas infraestructuras cuentan con: wifi, publicidad, seguridad con cámaras, botón de emergencia y tomacorriente para la carga de celulares.

En días recientes, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, detalló que estas paradas inteligentes estarán en las 22 parroquias de la ciudad.

“Paradas inteligentes con botones de emergencia hemos colocado en Caracas para la mayor seguridad del transporte en nuestra ciudad capital, en lo que ha sido un proyecto que continuará extendiéndose hacia las 22 parroquias”, indicó en su cuenta en la red social Instagram.

Horario extendido del TransCaracas

El pasado 08 de julio, la Alcaldía del municipio Libertador anunció que entró en vigencia la extensión del horario en todas las rutas del sistema de transporte TransCaracas.

"Para todas nuestras rutas de lunes a viernes desde las 6:00 AM hasta las 9:00 PM ¡TransCaracas al servicio del pueblo!", detalló la Alcaldía de Caracas.

Anteriormente, este sistema de transporte superficial operaba hasta las 8:00 p.m.

En la actualidad, TransCaracas dispone de 44 rutas troncales en las parroquias El Valle, Coche, El Paraíso, San Juan, Santa Rosalía, Macarao, La Pastora, Sucre, El Junquito, San Agustín, San Pedro, Caricuao y 23 de Enero. Además, cuenta con una ruta urbana en San Bernardino, que funciona hasta el momento con dos unidades.

