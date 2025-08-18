Ingreso por Guerra Económica: monto en bolívares a cobrar por los pensionados en agosto

Suscríbete a nuestros canales

El próximo 21 de agosto, el Sistema Patria comenzará el pago del Ingreso por Guerra Económica correspondiente a este mes, para los pensionados del IVSS.

Este Ingreso por Guerra Económica llegará con nuevo monto en comparación al mes de julio, debido al incremento del dólar oficial Banco Central de Venezuela.

Monto aproximado a pagar: Bs 6200 ($45).

Cómo cobrar los bonos del Sistema Patria?

El único requisito es estar registrado en la plataforma Patria.

Además, debe seguir los siguientes pasos:

-Iniciar sesión en la página web del Sistema Patria

-Hacer clic en el monedero y después seleccionar en la opción “retiro de fondos”

-El usuario debe dirigirse al monedero de origen, elegir el monto y el destino de los fondos

-Hacer clic en el botón de “continuar” y luego seleccionar “aceptar”.

