Empleo

Jornada de reclutamiento: empresa de telecomunicaciones ofrece las siguientes vacantes1

La actividad se llevará a cabo en las próximas semanas

Por Genesis Carrillo
Lunes, 20 de octubre de 2025 a las 11:55 pm

La corporación de telecomunicaciones Fibex Telecom activó una Jornada de Reclutamiento en Valencia, estado de Carabobo. 

“¡Únete a nuestro equipo y crece con nosotros! Fibex Telecom abre sus puertas para ti”, indicó en su cuenta en Instagram

Detalló que las vacantes que están buscando son: 

  • Community Manager
  • Analista de Eventos
  • Web Master
  • Analista de Publicidad y Mercadeo
  • Analista de Métricas
  • Filmmaker
  • Coordinador de Mercadeo
  • Diseñador Gráfico

La jornada se llevará a cabo el próximo 21 de octubre desde las 9:00 hasta las 11:00 de la mañana, entre avenida 101 y 104 Av. Monseñor Adams, Urb. El Viñedo, Valencia 2001, Carabobo, Torre Fibex. 

“¡Lleva tu Síntesis Curricular impresa y prepárate para dar el siguiente paso en tu carrera!”, dice la corporación. 

 

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Internacionales
Amazon
Empleo
Martes 21 de Octubre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América