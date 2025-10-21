Suscríbete a nuestros canales

La corporación de telecomunicaciones Fibex Telecom activó una Jornada de Reclutamiento en Valencia, estado de Carabobo.

“¡Únete a nuestro equipo y crece con nosotros! Fibex Telecom abre sus puertas para ti”, indicó en su cuenta en Instagram.

Detalló que las vacantes que están buscando son:

Community Manager

Analista de Eventos

Web Master

Analista de Publicidad y Mercadeo

Analista de Métricas

Filmmaker

Coordinador de Mercadeo

Diseñador Gráfico

La jornada se llevará a cabo el próximo 21 de octubre desde las 9:00 hasta las 11:00 de la mañana, entre avenida 101 y 104 Av. Monseñor Adams, Urb. El Viñedo, Valencia 2001, Carabobo, Torre Fibex.

“¡Lleva tu Síntesis Curricular impresa y prepárate para dar el siguiente paso en tu carrera!”, dice la corporación.