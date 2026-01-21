8 Curiosidades que NO conocías de los shows del Super Bowl

Suscríbete a nuestros canales

El show del medio tiempo del Super Bowl se ha convertido en uno de los escenarios más codiciados por los artistas, debido al alcance y las explosivas producciones que lo posicionan como uno de los eventos más vistos del mundo, a la par de los Oscar, el Miss Universo, entre otros.

Aquí una lista de curiosidades muy interesantes que seguramente no conocías y que te llenará de expectativas para disfrutar el próximo show que será el 8 de febrero, y que estará a cargo del reguetonero Bad Bunny. Desde Venezuela puedes disfrutar toda la cobertura gratis del Super Bowl LX 2026 a través de las pantallas de Meridiano TV.

Antes de ser la plataforma de grandes estrellas, en el show del medio tiempo del Super Bowl, de los años setenta y ochenta, se presentaban universidades, bandas de jazz y hasta espectáculos de Disney, hasta que, en 1991, la NFL llamó a New Kids on the Block, un famoso grupo de aquella época, quienes se convirtieron en los primeros artistas en dar una presentación. Desde ese momento el show del medio tiempo se transformó en un espacio importante para los artistas.

Entre los espectáculos inolvidable no puede faltar el show de Janet Jackson y Justin Timberlake en el 2004, quienes además de darlo todo en el escenario, también protagonizaron el famoso "Nipplegate", un incidente en el que Justin durante un baile expuso el pecho de Janet, causando todo un escándalo y cambios en la producción de este evento. Aun se debate si eso fue un accidente o algo intencional para que ambos artistas acapararan las noticias a nivel mundial.

Aunque el show de Jennifer López y Shakira sacudió internet y logró hacer historia, ellas no fueron las primeras latinas en presentarse en el escenario del show del medio tiempo. La primera cantante en conseguirlo fue la cubana Gloria Estefan en 1992, quien puso a todos a bailar en el Super Bowl XXVI.

El show de Prince en 2007 también figura entre los favoritos del público, considerado uno de los más memorables, no solo por su increíble actuación, sino porque no le importó las condiciones climáticas ni la lluvia torrencial que había, para continuar dándolo todo en el escenario.

Son varios los shows del medio tiempo que se disputan entre los mejores hasta ahora, pero pocos saben, que el más visto ha sido el de Usher en 2024, quien rompió el récord con casi 130 millones de espectadores, posicionándose como el más visto de la historia del Super Bowl.

Si de shows explosivos se trata, abran paso para Lady Gaga, quien ofreció un espectáculo inolvidable en 2017, usando 300 drones para iluminar el cielo, siendo esta la primera vez en la historia de la televisión que usan esta cantidad de drones durante una transmisión en vivo.

¡Los artistas NO cobran por su show! Muchos creerían que a las estrellas que se presentan en el show del medio tiempo del Super Bowl les pagan un dineral, pero eso no es así. La NFL no paga a los cantantes por su presentación, pero si cubren los gastos de producción. Aunque estos espectáculos generan mucho dinero por inversión publicitaria e importantes patrocinadores. Además, que este escenario tiene un impresionante alcance, que ayuda a disparar las ventas de discos y conciertos de los artistas que se presentan.

¡Insuperable! El show de Shakira y Jennifer López en el 2020, sin duda, ha sido uno de los más queridos por todos, especialmente los latinos, convirtiéndose en uno de los más vistos y costosos en la historia del Super Bowl. De hecho, después de ese año, en cada edición, ambas artistas se convierten en tendencia en las redes sociales, por los fans que siguen recordando cada interpretación que explotaron el escenario del evento. ¿Cuál ha sido su favorito?

