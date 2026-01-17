¡Se compran colchones viejos! Policía advierte sobre los chatarreros: pueden cometer hurtos

La policía de Baruta advirtió a la población sobre el cuidado que debe tener al momento de vender sus enseres viejos a los chatarreros que circulan por las calles.
A través de su cuenta en Instagram, indicó que: "Aunque presenten tarjetas de presentación o publicidad, esto no garantiza que sean legítimos. Estos supuestos compradores buscan entrar a las casas y ganar tu confianza para cometer hurtos o estafas".
Recomendaciones al momento de vender enseres a chatarreros
- No permita el ingreso de desconocidos a su hogar, por más amables que parezcan.
- Si desea vender algo, hágalo siempre acompañado de un familiar o persona de confianza.
- Ante cualquier actitud sospechosa, informe de inmediato a su Policía de Baruta.
En Venezuela es muy común escuchar por las calles "se compran colchones viejos", entre otras consignas de compradores ambulantes que circulan en vehículos tipo carretas y que ofrecen también comprar chatarra, baterías, metales, lavadoras, cocinas y aires acondicionados dañados, entre otros.
