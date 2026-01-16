Rotura de tubería matriz en Los Naranjos: suspenden el bombeo y restringen el paso de vehículos

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes 16 de enero se rompió una tubería matriz en el sector Los Naranjos del municipio Baruta del estado Miranda.

A través de sus redes, el director general de la Alcaldía de Baruta, Lui Eduardo Aguilar, informó también detuvieron el bombeo de agua del alimentador Sur.

Rotura de tubería en Los Naranjos

De acuerdo con la información proprocionada, se trata de una tubería de 30 pulgadas que se rompió específicamente en la subida de Los Naranjos, después de Casa Mall.

Asimismo, hace un llamado a que los transeúntes y conductores tengan "precaución al transitar por esa zona en este momento".

Protocolos de seguridad

Por su parte, la Direción de Servicios Públicos de El Hatillo, informó en sus redes que cerraron el paso "en ambos sentidos de la Av. Principal de Los Naranjos hasta Los Semerucos debido a la magnitud de la rotura de la tubería matriz de 30".

Agrega que ya activaron "los protocolos de seguridad y resguardo de forma inmediata para prevenir mayores afectaciones en el área y garantizar la integridad de todos".

