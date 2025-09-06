Parecidos que desafían la lógica: estrellas actuales que reavivan teorías de reencarnación en Hollywood

Suscríbete a nuestros canales

En la era digital, cada fotografía antigua se convierte en una mina de oro para los fanáticos de los parecidos. Y cuando los protagonistas son estrellas de Hollywood, el fenómeno se convierte en un tema de conversación global. Entre teorías de reencarnación, dobles perdidos en el tiempo y hasta conspiraciones sobre inmortalidad, los “gemelos históricos” de las celebridades mantienen encendida la imaginación colectiva, a continuación les dejamos algunos casos:

Orlando Bloom y Nicolae Grigorescu: un retrato pintado con los mismos trazos

El actor de Piratas del Caribe parece haber salido de un cuadro del siglo XIX. El pintor rumano Nicolae Grigorescu, figura clave del arte moderno en Rumanía, comparte con Bloom la misma estructura facial, cejas arqueadas y mirada profunda. La comparación se ha vuelto viral en foros y redes, dejando a muchos con la duda: ¿es Bloom un artista reencarnado?

Nicolas Cage: ¿un viajero del tiempo?

En 2011 se filtró una fotografía de un hombre de 1870 con un parecido tan evidente a Nicolas Cage que eBay llegó a subastarla como “prueba” de que el actor era inmortal. Aunque se trató de una broma aún hay memes y teorías conspirativas sobre el protagonista de National Treasure.

David Schwimmer y el ladrón de cervezas

El caso más cómico de todos fue el de un hombre detenido en Inglaterra por robo. La cámara de seguridad mostró a alguien idéntico a David Schwimmer, el inolvidable Ross de Friends. El parecido fue tan impresionante que el propio actor grabó un video parodiando la situación.

Matthew McConaughey y su antepasado del siglo XIX

En redes sociales apareció la foto de un médico texano del siglo XIX, ancestro lejano de un usuario, con la misma sonrisa y mirada que Matthew McConaughey.

Johnny Depp y su eco en un retrato antiguo

Un retrato familiar del siglo XIX se viralizó porque muchos juraban que aquel joven podía ser perfectamente Johnny Depp en otra vida. Su expresión melancólica, facciones afiladas y aire bohemio alimentaron las comparaciones.

Jay-Z y la foto de Harlem

En la Biblioteca Pública de Nueva York existe una fotografía de Harlem tomada en 1939 donde aparece un hombre con gorra que guarda un parecido impactante con Jay-Z. La imagen ha sido compartida miles de veces con teorías sobre cómo el rapero podría haber “estado ahí antes”, o cómo los genes pueden repetirse con una exactitud escalofriante.

Jimmy Fallon y el doble de la Guerra Civil

Entre los casos más discutidos también aparece Jimmy Fallon, conductor de The Tonight Show, cuyo parecido con un soldado de la Guerra Civil estadounidense ha provocado especulaciones sobre vidas pasadas.

Los expertos explican que el fenómeno tiene una explicación lógica: con miles de millones de rostros en la historia, es estadísticamente inevitable que existan dobles casi exactos. Sin embargo, en el terreno de la farándula, estas coincidencias alimentan la superstición y las ganas de creer en lo imposible.

