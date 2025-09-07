En fotos: actriz de The Crown y los 4 Fantásticos da a luz a su primer hijo

Suscríbete a nuestros canales

En las luces brillantes de Hollywood, una de las actrices más aclamadas comienza el capítulo más esperado de su propia vida.

Desde que anunció su embarazo, el mundo del espectáculo, y en particular sus seguidores, siguieron de cerca esta nueva etapa.

Ahora, recientemente, familiares y amigos dieron la noticia de que la actriz Vanessa Kirby ya tiene en brazos a su primogénito.

Un viaje por la maternidad

El emocionante viaje hacia la maternidad para la actriz Vanessa Kirby, de 37 años, se hizo público a finales de 2024, cuando reveló su embarazo durante un evento en la Ccxp en Ciudad de México.

Más tarde, la confirmación llegó de una manera que capturó la atención de todos: un radiante debut de su vientre en la alfombra roja de la nueva película de Fantastic Four, donde interpreta a Sue Storm.

Su atuendo color turquesa no solo mostró su elegancia, sino que también se convirtió en un símbolo de la felicidad que estaba por venir.

La bienvenida al mundo de su primer hijo

Tras meses de expectación, se confirmó que la actriz dio a luz a su primer hijo junto a su pareja, el exjugador de lacrosse Paul Rabil.

Aunque la pareja aún mantiene los detalles en privado, como el nombre, el peso y la fecha de nacimiento, fuentes cercanas a la familia aseguran que tanto la madre como el recién nacido se encuentran en excelente estado de salud, rodeados del cariño.

Un antes y un después en la vida de Vanessa Kirby

Conocida por su papel como la princesa Margarita en las primeras temporadas de The Crown, la actriz demostró su versatilidad en cada proyecto.

Su nominación al Óscar por Pieces of a Woman, donde paradójicamente interpretó a una mujer que atravesó un doloroso proceso de maternidad, fue un punto de inflexión en su carrera.

Con su nuevo protagónico en La noche siempre llega, actualmente la película más vista en Netflix. En este filme, Kirby interpreta a Lynette, una mujer desesperada que tiene solo unas horas para conseguir 25.000 dólares y evitar el desahucio de su hogar.

La película, que sigue un estricto orden cronológico, muestra cómo Lynette se sumerge en los bajos fondos de Portland para reunir el dinero. Su búsqueda la obliga a confrontar un pasado turbulento, interactuar con personajes oscuros y lidiar con una familia disfuncional.

Además de la brillante actuación de Kirby, la película cuenta con un elenco destacado, que incluye a Jennifer Jason Leigh y Eli Roth. Dirigida por Benjamin Caron, conocido por su trabajo en series como The Crown y Andor.

Ahora, el inicio de esta nueva etapa personal marca un hito aún más significativo, demostrando que su vida profesional y personal están en su mejor momento.

