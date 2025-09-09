Señalada de "ladrona y mala paga": famosa actriz de Mi Gorda Bella envuelta en chismes y amistades fracturadas

Suscríbete a nuestros canales

En medio de la pandemia, la reconocida actriz venezolana, Beatriz Osorio, se trasladó temporalmente a Colombia, sin embargo, la mudanza no fue tan sencilla pues por su situación económica y algunos problemas con su historial crediticio, no podía rentar un apartamento por sus propios medios.

Fue entonces cuando unos amigos venezolanos, dueños de una arepera, le ofrecieron un lugar donde vivir mientras superaba la crisis. Lo que parecía un gesto amable y temporal terminó convirtiéndose en el epicentro de un escándalo que hoy se viraliza en redes.

La deuda que encendió las alarmas

Según el relato de La Parcera Jostin, Ana Beatriz habría acumulado una deuda que superaría los 25 mil dólares, hecho que fue confirmado por Douglas Cohen, uno de los amigos que la ayudó, quién al consultarle una usuaria en los comentarios del mismo video fue directo:

“Para nada, esa nunca pagó. Estafó a mi papá.”

En el vídeo, la creadora de contenido, comparte los correos y mensajes del momento como evidencia de que la actriz reconocía los retrasos y prometía pagar poco a poco, alegando las dificultades económicas derivadas de la pandemia, pero la promesa duró poco, tras algunos pagos iniciales, la comunicación se cortó y la deuda quedó pendiente, generando resentimiento y tensiones con quienes inicialmente la apoyaron.

Bloqueos y amistades fracturadas

Pero la polémica no se queda solo en lo económico, pues Osorio habría vuelto a Venezuela y desaparecido por completo para sus amigos y además rompió su amistad con Betsabé Duque, amiga cercana y colega, por supuestos acercamientos con el esposo de Duque.

A esto se suman conflictos sentimentales: antes de mudarse a Colombia, Ana Beatriz tenía una relación conflictiva con un actor llamado Alexis, quien estaría indirectamente vinculado a parte del conflicto.

