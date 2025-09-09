Ricky Martin, Snoop Dogg y Gilberto Santa Rosa vibraron en el Curaçao North Sea Jazz Festival 2025

Suscríbete a nuestros canales

El Curaçao North Sea Jazz Festival 2025, que se realizó del 28 al 30 de agosto, convirtió a la isla en el epicentro de la música mundial, luego de reunirs a leyendas de la talla de Ricky Martin, Snoop Dogg, Gilberto Santa Rosa y muchos más.

Un cartel de lujo para todos los gustos

El encuentro, conocido por su increíble diversidad musical, no decepcionó. Este año, el público vibró con el rap icónico de Snoop Dogg, un verdadero ícono cultural con casi tres décadas de trayectoria que dominó el escenario.

Entretanto, Gilberto Santa Rosa, "el caballero de la salsa", puso a bailar a todos con sus éxitos inolvidables. Con una trayectoria impecable y millones de discos vendidos, demostró por qué es una de las figuras más queridas de la salsa y el bolero.

Mientras que Ricky Martin, la superestrella del pop latino, hizo que la euforia se desatara con su inconfundible energía. Desde su debut como solista, ha cautivado a millones de fans en todo el mundo y su presentación en Curazao fue, sin duda, uno de los momentos más esperados.

Además, el festival contó con la presencia de otras grandes estrellas como Gipsy Kings, el soul de Ne-Yo, el funk de Kool & The Gang, y muchos otros artistas que se sumaron a esta experiencia musical sin precedentes.

Un festival inolvidable

Más allá de la música, el Curaçao North Sea Jazz Festival se consolidó como una experiencia completa. La iorganización, oferta gastronómica y la energía del público crearon una atmósfera única.

