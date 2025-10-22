Hijo de Luis Miguel evita quirófano de milagro: Aracely Arámbula revela cuál es su estado de salud

Suscríbete a nuestros canales

La reconocida actriz y cantante mexicana, Aracely Arámbula, reveló a los medios de comunicación el difícil episodio de salud que vivió recientemente con su hijo menor, Daniel, fruto de su relación con el cantante mexicano Luis Miguel.

La estrella de telenovelas compartió que el joven, quien está próximo a cumplir 17 años en diciembre, presentó síntomas que hicieron temer a la familia lo peor: una posible apendicitis. Tanto así que aseguró que el susto fue tan grande que llegó a pensar que su hijo terminaría en el hospital y en el quirófano.

“Ya de salud está muy bien, pero sí pasan estos sustos. Pensamos que iba a ser apendicitis, gracias a Dios que no”, contó Aracely Arámbula al programa Hoy.

La actriz resaltó que durante este delicado episodio de salud de su hijo menor, ella se encontraba en medio de algunos compromisos laborales con la obra de teatro ‘Perfume de Gardenia’. En este sentido, confesó que advirtió al productor de que si algo no iba bien con su hijo y tenían que operarlo, ella iba a “correr”.

"Si a Dani me lo operan, o sea, me muero, tengo que correr", expresó Aracely Arámbula.

Afortunadamente para la familia, y para la tranquilidad de "La Chule" y sus seguidores, el diagnóstico final descartó la apendicitis. Los síntomas resultaron ser una falsa alarma y Daniel logró recuperarse sin la necesidad de ser intervenido quirúrgicamente.

La propia Arámbula destacó el alivio que sintió al saber que su hijo estaba fuera de peligro. "Gracias a Dios, no fue eso," comentó la actriz, quien pudo tomarse unas semanas libres, que según ella, le vinieron muy bien para estar cerca de sus hijos, especialmente de Daniel durante su convalecencia.

“A mí me cayó muy bien ahorita que se recorrieran las fechas porque pues tengo más espacio para estar con mis hijos, por supuesto. Ahorita me voy a ir

para allá porque tengo que ir a ver a uno de ellos”, destacó sin revelar el padecimiento que afectó la salud del hijo de Luis Miguel.

