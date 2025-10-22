"Está rodeada de mucho amor": Hija de Tatiana Capote informa sobre el estado de salud de la actriz

Suscríbete a nuestros canales

La actriz venezolana Tatiana Capote experimenta una "franca recuperación" según confirmó su hija, Taniusha Mollet Capote, en una exclusiva para el programa "Sábado en la noche" de Globovisión. Este anuncio marca un giro positivo tras la grave crisis de salud que llevó a la actriz a cuidados intensivos el pasado 9 de octubre de 2025, cuando sufrió un infarto en Miami que requirió hospitalización de urgencia y tratamiento con diálisis.

Taniusha, también actriz, reveló que su madre se encuentra rodeada de su círculo familiar más íntimo: "se encuentra en franca recuperación en compañía de ella, su abuela y su tía Marita Capote". Esta noticia llega como un alivio para seguidores y colegas luego de que se informara que Capote había superado el infarto pero mantenía un estado "delicado" que incluía complicaciones renales que requirieron diálisis para purificar su sangre.

Un Llamado a la Transparencia

En su intervención mediática, Taniusha Mollet realizó importantes aclaratorias sobre la comunicación oficial respecto al estado de salud de su madre. Enfatizó que Tatiana Capote "no tiene cuenta en redes sociales" y que las únicas personas autorizadas para hablar sobre su evolución médica son su abuela Leyla Abdel de Capote, su tía Marita Capote y ella misma.

Esta delimitación de voceros oficiales busca contrarrestar la desinformación y especulaciones que han circulado en plataformas digitales desde que se dio a conocer la noticia del infarto a través de Instagram. La familia busca centralizar la información en su núcleo más cercano para garantizar veracidad y respeto durante este proceso de recuperación.

Próximo Anuncio

Como muestra tangible de la mejoría de la actriz, Taniusha prometió que "muy pronto hará público un video en el que su mamá mostrará con el mundo lo bien que está". Este material audiovisual representa una prueba de vida directa que tranquilizará a la legión de admiradores que han seguido la carrera de Capote por décadas.

La noticia del video adquiere especial relevancia considerando que, según confirmó el periodista Diego Kapeky, la actriz había tenido complicaciones posteriores al infarto que incluyeron la necesidad de diálisis porque "su cuerpo no había logrado expulsar líquidos de manera natural". La promesa de este testimonio visual indica una notable mejoría en sus funciones físicas básicas.

Una Leyenda de la Pantalla Chica

Tatiana Capote, de 64 años, es una figura icónica de la televisión latinoamericana con una carrera que abarca más de cinco décadas desde su debut infantil en "Bárbara" (1971). Antes de consagrarse como actriz, fue Miss Mundo Venezuela 1979 representando al estado Barinas, título que catapultó su visibilidad nacional.

Durante los años 80 y 90 se convirtió en una de las caras más reconocibles de las telenovelas venezolanas protagonizando éxitos como "Natalia de 8 a 9", "Marisela", "Cándida" y "La mujer prohibida", consolidándose como primera actriz de generaciones enteras que crecieron con sus interpretaciones. Su más reciente aparición televisiva fue en la telenovela "Corazón valiente" en 2012.

Agradecimiento a una Nación Cariñosa

Durante su anuncio, Taniusha Mollet "agradeció el apoyo y cariño que su familia y ella han recibido de los admiradores del trabajo de su mamá", reconociendo la ola de solidaridad que se generó desde que se conoció la noticia del infarto. Este agradecimiento refleja cómo la figura de Tatiana Capote trasciende el ámbito artístico para ocupar un lugar afectivo en el imaginario colectivo venezolano.

