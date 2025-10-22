¡Lo reveló todo! Corina Smith da detalles de su turbulenta relación con el reguetonero Mora

Suscríbete a nuestros canales

En una entrevista para el podcast "Somos La Cereza Del Pastel", Corina Smith reveló que vivió durante su relación con el cantante Mora, cuyo nombre real es Gabriel Mora Quintero. La también actriz no dejó ningún detalle sin contar, describiendo una dinámica de pareja donde sintió que su expareja "era más feliz cuando ella brillaba menos".

Smith confesó: "Me pregunto pero por qué me quiso cambiar tanto... porque él lo hacía feliz verme opacada". La artista agregó que comprobó en múltiples ocasiones que "cuando yo brillaba más sentía como una amenaza y quería... me decía tantas cosas", revelando un patrón de comportamiento que finalmente la llevó a cuestionar toda la relación.

La Transformación Forzada de su Personalidad

"Sacrifiqué muchas cosas como de mi personalidad... cosas que le molestaban a la otra persona de cómo yo era y eran cosas que yo no podía cambiar", relató la intérprete de "No Ya No". Entre los comportamientos que aparentemente molestaban a Mora estaba su naturaleza extrovertida, llegando a reclamarle incluso por "saludar a mucha gente" en eventos públicos, algo que Smith atribuye directamente a "inseguridades" de su expareja.

Una Relación Bajo los Reflectores

La relación entre Corina Smith y Mora siempre estuvo en el ojo público. Desde que confirmaron su romance en 2021, los seguidores siguieron cada paso de la pareja a través de redes sociales, donde compartían momentos aparentemente idílicos.

La ruptura en 2023 generó numerosas especulaciones, especialmente cuando ambos artistas comenzaron a lanzar indirectas a través de su música y redes sociales. Mora, conocido por éxitos como "512" y "Ley Seca", nunca se pronunció abiertamente sobre los motivos de la separación, manteniendo un perfil más discreto que el de su ex pareja, quien ahora decide contar su versión con lujo de detalles.

Mirada Hacia el Futuro Artístico

Mientras procesa estas experiencias personales, Corina Smith continúa avanzando en su carrera musical. Recientemente ha estado trabajando en nuevo material y colaboraciones, manteniendo una presencia constante en las plataformas digitales donde conecta con sus seguidores. Su honestidad al abordar temas tan personales como su relación con Mora refleja la autenticidad que caracteriza tanto su música como su presencia pública.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube