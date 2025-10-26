Lina Luaces aprende el Tumbao Reyes: la cubana que promete una pasarela venezolana

Suscríbete a nuestros canales

La legendaria preparadora de reinas venezolanas, Gisselle Reyes, está detrás del entrenamiento de Miss Cuba, quien busca brillar en el Miss Universo 2025 con una preparación intensa, glamorosa y cargada de disciplina.

Entre cámaras, luces y tacones de vértigo, la cubana se somete al riguroso método de la entrenadora que ha formado a algunas de las mujeres más admiradas del planeta.

El "Tumbao Reyes": elegancia, poder y actitud

Clases diarias de pasarela, oratoria, expresión facial, manejo escénico y control corporal, todo al más puro estilo venezolano.

En los entrenamientos, cada paso es analizado, cada mirada ensayada, y cada gesto corregido con precisión milimétrica. Reyes, famosa por su exigencia, busca moldear una figura que no solo deslumbre en el escenario, sino que también proyecte confianza y carisma.

La coach, apodada “la universidad de la belleza”, suele repetir a sus alumnas que una reina no camina, flota. Y ese es precisamente el efecto que intenta lograr con la representante cubana, que ya comienza a destacar por su porte y elegancia.

Un entrenamiento de reinas

Lejos de los flashes y los reflectores, Miss Cuba dedica largas horas a perfeccionar su imagen integral: desde el tono de voz hasta la forma de responder una pregunta con seguridad y gracia.

El equipo de Reyes incluye especialistas en oratoria, maquillaje, etiqueta y presencia mediática, quienes afinan cada detalle para que la candidata se proyecte como una figura completa dentro y fuera del escenario.

El sello venezolano en la pasarela cubana

No es un secreto que Venezuela es considerada una potencia mundial en belleza, y Giselle Reyes es uno de los pilares de ese legado. Su entrenamiento no solo despierta expectativas, sino que genera un aire de misterio sobre qué tan lejos podría llegar la candidata con el “toque Reyes”.

“Cuba tiene todo para sorprender: fuerza, elegancia y carisma. Solo había que pulir algunos detalles”, habría dicho la instructora en un encuentro privado con su equipo. Los seguidores del certamen ya anticipan que esta colaboración podría darle a Cuba la visibilidad que llevaba años buscando en el universo de las coronas.

Aunque no se han revelado imágenes oficiales de los entrenamientos, varias historias filtradas muestran a la candidata practicando bajo la mirada atenta de Giselle.

