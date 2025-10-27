“Pesadilla en Elm Street 3”: ¿quién será el nuevo Freddy Krueger?

Suscríbete a nuestros canales

Chuck Russell, director y coguionista de 'Pesadilla en Elm Street 3: Los guerreros del sueño', ha sorprendido al sugerir que Jim Carrey podría ser el actor idóneo para dar vida a un nuevo Freddy Krueger en una hipotética reinvención de la saga.

Sin embargo, Russell deja claro que no se trata de un simple reemplazo, sino de una reinvención conceptual. En una entrevista para el podcast Development Hell de Dread Central, el director explicó que, para que Carrey aceptara el papel, el proyecto tendría que suponer "un nuevo salto en la saga Elm Street", un enfoque tan audaz y meta como el que Wes Craven exploró en 'La nueva pesadilla' en 1994 .

"Jim, en mi opinión, podría hacer casi cualquier cosa si se lo propusiera", afirmó Russell, quien ya dirigió a Carrey en 'La Máscara' en 1994 . "Creo que Jim solo lo consideraría, y yo solo consideraría aprovecharlo, si hubiera un nuevo rumbo audaz para 'Elm Street'" .

El Adiós de una Leyenda: Robert Englund Cuelga el Guante

La reflexión de Russell surge en un momento crucial para la franquicia, ya que Robert Englund, el actor que dio vida a Freddy Krueger desde la primera película en 1984, ha confirmado en múltiples ocasiones que su etapa como el personaje ha terminado .

Englund, que interpretó por última vez al personaje en 'Freddy vs. Jason' (2003), ha señalado que, a su edad, ya no puede realizar las extenuantes escenas de lucha que requiere el papel, mencionando problemas de cuello, espalda y artritis . "Estoy demasiado viejo y pesado para hacer de Freddy ahora", declaró el actor a Variety .

Aunque no volvería como protagonista, Englund no descarta un cameo en una futura película . Respecto a su sucesor, el actor original ha sugerido que Kevin Bacon sería "una opción interesante", destacando su respeto por el género de terror y sus habilidades como actor físico .

Más Allá de la Comedia: El Talento Dramático de Jim Carrey

La sugerencia de Russell puede resultar chocante para quienes asocian a Jim Carrey principalmente con la comedia física de películas como 'Ace Ventura' o 'El Grinch'. No obstante, el director basa su propuesta en la versatilidad y profundidad dramática que el actor ha demostrado a lo largo de su carrera .

Carrey ha protagonizado papeles dramáticos aclamados por la crítica en películas como 'El show de Truman' y '¡Olvídate de mí!', demostrando una capacidad de transformación que, según Russell, lo haría ideal para un villano tan complejo como Freddy Krueger . Esta versatilidad ya fue explotada por el propio Russell en 'La Máscara', donde Carrey pasaba de la timidez de Stanley Ipkiss a la desinhibición de su alter ego con maestría .

El Mayor Obstáculo: Los Derechos de la Franquicia

Más allá de la elección del actor, el futuro de 'Pesadilla en Elm Street' se enfrenta a un escollo legal considerable. Desde 2019, los derechos de la franquicia están divididos: los derechos domésticos pertenecen al patrimonio de Wes Craven, mientras que New Line Cinema (parte de Warner Bros.) conserva los internacionales .

Esta división complica enormementecualquier nueva producción, ya que requeriría un acuerdo entre ambas partes . Según Richard Brenner, director creativo de New Line, "esperan poder hacerlo", pero la situación legal lo hace "complicado" . A pesar de este bloqueo, el interés por revivir a Freddy no ha desaparecido, y el legado del personaje sigue siendo muy valioso para el estudio .

El Futuro de la Saga: ¿Reinvención o Nostalgia?

La propuesta de Chuck Russell para Jim Carrey no es la única opción sobre la mesa. Robert Englund ha sugerido que, en lugar de un actor famoso, el estudio podría buscar "a alguien más desconocido", como Doug Jones, un actor especializado en papeles con maquillaje prostético que no tendría que "preocuparse por seguir sus pasos" y podría crear su propia concepción del personaje .

Mientras los fans especulan sobre el futuro de la saga, lo único claro es que cualquier regreso de Freddy Krueger requerirá una visión creativa sólida que justifique su resurrección, ya sea con Jim Carrey o con cualquier otro actor que se atreva a calzarse el guante de cuchillas . Por ahora, esta reinvención solo existe en los sueños —o pesadillas— de los más nostálgicos .

