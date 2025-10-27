¡Emotivo! Luis Silva hizo llorar a su hija embarazada: ¿La letra de la canción reveló el sexo del bebé?

Suscríbete a nuestros canales

El cantante venezolano de música llanera, Luis Silva, conocido como "El Barinés de Oro," decidió tocar una fibra sensible en sus seguidores al revelar un momento íntimo y emotivo con su hija, Luisita Silva.

El artista la sorprendió con una serenata especial para celebrar la recta final del embarazo de su hija, que ya cuenta con siete meses de gestación, el evento, cargado de emoción, combinó el poderoso folclore llanero del cantante con la ternura del momento.

La serenata no fue un acto público masivo, sino un gesto personal en el que Luis Silva utilizó su inigualable talento vocal para dedicar canciones de cuna y piezas llaneras a su hija como el tema Ella o Él. Este acto simboliza la profunda conexión familiar y el apoyo del artista a su hija en esta nueva etapa.

Aunque, paternidad del cantante ha sido un tema de conversación en el pasado debido a la cantidad de hijos que tiene, el cariño hacia Luisita y la próxima llegada de su nieto o nieta demuestran que, más allá de los escenarios, el corazón del cantante late al ritmo de la familia.

Hasta el momento, no existe información pública o confirmada que indique si el bebé que espera Luisita Silva, es niño o niña. Sin embargo, la publicación del cantante dio a entender a muchos internautas que la joven espera a un niño.

"Así como día a día yo le canto a toda mujer embarazada que suelo encontrar en cualquier parte, hoy le tocó a mi amada hijita Luisita silva, ya con 7 meses de embarazo pues me dará otro nieto mas y acompañado de mí hijo @luismiguelsilvaelcantante yo te bendigo en el nombre del señor ... Un", escribió Luis Silva en su redes sociales.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube