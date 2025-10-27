La entrada más viral del Miss Universo 2025: así sorprendió Miss Estonia

Suscríbete a nuestros canales

La actual Miss Universo Estonia, Brigitta Schaback sorprendió a todos con su gran creatividad al momento de llegar al aeropuerto para ir a Tailandia, el país anfitrión de la 74.ª edición del Miss Universo 2025.

A través de las redes sociales, se hizo viral un video en el que se observa a la reina de belleza llegar al estilo Barbie metida en una caja de muñecas. "Ella fue a dar contenido y lo está logrando", "Bella que original", "Es algo de estrategia, ya que es un país muy poco sonado", fueron algunos de los comentarios al respecto.

Sin embargo, otro grupo de personas destacó que esto sería catalogado como una falta de respeto debido a que el país sede se encontraba de luto tras la muerte de la reina madre.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube