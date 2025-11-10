El lado más vulnerable de Alicia Machado: revela que casi puso en riesgo su vida

Suscríbete a nuestros canales

Alicia Machado se mostró vulnerable al compartir aspectos íntimos de su salud mental en entrevista con la presentadora Viviana Gibelli. "Ridiculizar y burlarse de la gente como lo hacían conmigo, esos tiempos para mí fueron muy dolorosos y muy difíciles", confesó la actriz visiblemente emocionada. Sus palabras adquieren mayor relevancia al conocerse que "tuve dos intentos de suicidio en mi juventud, complejos, y pasé por temas de salud mental complicados".

Machado también detalló su batalla contra los trastornos alimenticios, describiendo escenas desgarradoras: "La adicción más grande que hay en la vida es la comida. Yo me ponía a llorar, me ponía a llorar, y salía corriendo y me comía un bol en un estacionamiento y después iba y lo vomitaba". Estas declaraciones resuenan con su historial documentado de anorexia y bulimia que desarrolló durante su reinado como Miss Universo 1996.

Los intentos contra su vida y la red que la salvó

En lo que constituye la revelación más impactante de la entrevista, Machado también destacó el papel fundamental de las personas que la rodearon durante sus momentos más difíciles: "Tuve mucha suerte porque cuando no tenía conciencia, hubo mucha gente a mi alrededor con mucha conciencia, que me protegieron muchísimo cuando yo no tenía conciencia". Al ser cuestionada por Gibelli si se refería a "gente que te cuida", Machado afirmó: "Sí, muchísimo. Mi familia, mi mamá, tengo grandes compañeros de trabajo".

El proceso de sanación y crecimiento personal

La actriz describió su recuperación como un proceso gradual de toma de conciencia: "Y después cuando empecé a adquirir un poco más de conciencia, pues también siempre he estado rodeada de gente increíble". Esta evolución coincide con lo que Machado había revelado previamente sobre sus trastornos alimenticios, donde describió escenas desgarradoras de atracones y vómitos en estacionamientos, completando así un cuadro más completo de los desafíos que enfrentó durante esa década crítica de su vida.

Un mensaje final sobre el juicio social

Machado inició esta parte de la conversación con una reflexión que enmarcaría todas sus revelaciones: "Fíjate, la mayoría de las personas juzga sin conocer".

La entrevista con Gibelli, conocida por su larga trayectoria en programas como "La Guerra de los Sexos" y "Súper Sábado Sensacional", muestra a una Machado dispuesta a reescribir su propia narrativa, transformándose de objeto de controversias mediáticas a mujer dueña de su historia, que utiliza su plataforma para hablar sin tapujos sobre salud mental, autoaceptación y las presiones de la fama.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube