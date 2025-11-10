¡Un sueño cumplido! Así fue el encuentro entre Camila Canabal y Sofía Vergara

Suscríbete a nuestros canales

Durante una entrevista en el podcast "Café y Punto", Camila Canabal reveló cómo conoció a la estrella de "Modern Family" en un evento social en Miami. Según relató la presentadora, fue durante la celebración de un amigo en común donde coincidieron por primera vez. "Fue en una fiesta en Miami, un amigo mutuo nos presentó", confirmó Canabal, destacando la naturalidad con que se dio el encuentro en una ciudad que se ha convertido en punto de encuentro para personalidades del entretenimiento hispano.

Más allá del personaje público: la conexión personal

Lejos de la imagen mediática de Vergara, Canabal destacó la calidez y autenticidad de la actriz barranquillera en el trato personal. "Es exactamente igual a lo que ves en pantalla: divertida, auténtica, con esa energía caribeña que nos identifica", expresó la presentadora venezolana. Esta conexión inmediata, basada en sus raíces latinas compartidas y experiencias similares en la industria del entretenimiento, facilitó que la conversación inicial se transformara en una amistad genuina que ambas han mantenido desde entonces.

El valor de las alianzas femeninas en la industria

Canabal, quien actualmente desarrolla varios proyectos de comunicación entre Miami y Latinoamérica, enfatizó la importancia de construir relaciones sólidas entre mujeres en la industria del entretenimiento. "En un medio donde a veces predica la competencia, encontrar aliadas como Sofía es un regalo", comentó durante la entrevista. Esta filosofía de sororidad profesional ha caracterizado la trayectoria de la presentadora, quien ha utilizado sus plataformas para visibilizar el trabajo de otras mujeres en la industria.

