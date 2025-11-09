Actor de “La Casa de Papel” visita Venezuela: todos los detalles de su paso por el país

Suscríbete a nuestros canales

La visita de Pedro Alonso a Venezuela no es la de un turista cualquiera, sino el recorrido de alguien que sigue los pasos de una historia familiar íntimamente ligada al país. En una entrevista previa con el medio La Script, el actor gallego reveló que su padre, Antonio, vivió durante 18 años en Venezuela.

Alonso describió a su padre como un hombre que "viajó, aterrizó en Brasil, estuvo solo apenas un año; y donde hizo el gran viaje de su vida fue en Venezuela". El actor contó que su progenitor llegó "casi desde la Edad Media, si se quiere, y llegó a un mundo nuevo, tropical, donde era posible soñar con cualquier cosa". Según su relato, su padre tuvo una planta embotelladora de Coca-Cola, vivió en la Isla de Margarita, hizo negocios en los que las cosas le fueron bien y luego mal, demostrando una gran capacidad de reinvención.

De Vigo al mundo: la trayectoria de un actor global

Pedro Alonso, nacido en Vigo el 21 de junio de 1971, es un actor formado en la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD) de Madrid. Antes de su fama internacional, ya era conocido en España por sus papeles en series como "Gran Hotel".

Sin embargo, fue su interpretación de Andrés de Fonollosa, "Berlín", en La Casa de Papel la que lo catapultó a la fama global, convirtiéndolo en un rostro reconocido mundialmente. Su personaje, a pesar de ser "un tipo impresentable, indecente, manipulador, en definitiva, un horror en muchos sentidos", según palabras del propio Alonso, resultó narrativamente "increíble de interpretar" y se ganó el cariño del público. Tal fue el éxito que Netflix le dedicó una serie spin-off centrada en su personaje, titulada simplemente Berlín.

Amazonas: el pulmón verde que ahora explora

El estado Amazonas, que Alonso ahora visita, es una de las entidades federales más grandes de Venezuela, aunque también una de las menos pobladas. Se caracteriza por sus inmensos bosques tropicales y es considerado una de las reservas naturales más prodigiosas del mundo, parte de lo que se ha llamado el "pulmón verde del planeta".

La región alberga una rica diversidad cultural, con presencia de alrededor de 17 grupos étnicos indígenas, entre los que destacan los yanomami, guahibo, piaroa y yekuana . Los parques nacionales y monumentos naturales ocupan el 34% del territorio estatal, que ofrece paisajes de sabana y selva, ríos de aguas claras y negras, y mesetas montañosas conocidas como tepuyes.

Un viaje más allá de los reflectores

Este viaje de Pedro Alonso al Amazonas venezolano representa mucho más que una simple visita turística de un actor famoso. Es la materialización de una conexión familiar que ha perdurado a través de las generaciones y que el propio artista ha mantenido viva en su memoria.

