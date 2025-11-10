“Stranger Things 5”: de esta manera Millie Bobby Brown y David Harbour desmienten los rumores de un conflicto

Suscríbete a nuestros canales

En la premier mundial de la quinta y última temporada de "Stranger Things", celebrada el 6 de noviembre de 2025 en el TCL Chinese Theatre de Los Ángeles, todos los ojos estaban puestos en Millie Bobby Brown y David Harbour.

La especulación sobre su relación había crecido tras un informe del Daily Mail que afirmaba que Brown había presentado una queja formal contra Harbour por acoso y bullying antes del rodaje de la temporada final. Sin embargo, la pareja de actores optó por una desmentida contundente a través de sus acciones: llegaron juntos al evento, se abrazaron, rieron y posaron de manera afable para los fotógrafos, proyectando una imagen de completa normalidad.

Declaraciones que refuerzan un "vínculo especial"

Más allá de las imágenes, ambos actores utilizaron sus entrevistas en la alfombra roja para enfatizar la solidez de su relación profesional y personal.

Millie Bobby Brown se refirió al "vínculo realmente especial" que comparten, derivado de la relación paternal que sus personajes, Eleven y Hopper, tienen en la serie. Añadió que ha sido "tan especial tenerlo en este viaje conmigo" y declaró a Extra: "Ha sido increíble. Tenemos mucha suerte de tenernos el uno al otro".

David Harbour correspondió a los elogios, declarando a Entertainment Tonight: "La adoro, y me ha enorgullecido verlos a todos crecer y convertirse en grandes artistas".

La postura oficial de la producción

Los creadores y productores de la serie también se refirieron indirectamente a la polémica, sin confirmar ni negar explícitamente los rumores, pero defendiendo el ambiente en el set.

Shawn Levy, director y productor ejecutivo, afirmó que su prioridad siempre ha sido "crear un lugar de trabajo respetuoso donde todos se sientan cómodos y seguros". En referencia a las informaciones publicadas, señaló que muchas de las historias que había leído eran "tremendamente inexactas".

Ross Duffer, cocreador de la serie, se limitó a afirmar: "Hemos estado haciendo esto durante 10 años con este elenco, y en este punto son familia y nos importa profundamente. Nada importa más que tener un set donde todos se sientan seguros y felices". Algunas publicaciones, como Deadline, sugirieron que, de haber existido un desacuerdo entre los actores, este pudo haber ocurrido en el pasado y ya había sido resuelto satisfactoriamente antes de la premier.

Un mensaje de unidad para el adiós definitivo

El reencuentro público de Brown y Harbour parece ser una parte crucial de la estrategia para cerrar la serie lejos de la polémica y concentrando toda la atención en su estreno. La última temporada de "Stranger Things" se estrenará en tres volúmenes: el primero el 26 de noviembre de 2025, el segundo en Navidad y el final en Nochevieja.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube