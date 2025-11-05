Drama en el Miss Universo: Alicia Machado se pronuncia por polémica sobre Miss México

Suscríbete a nuestros canales

El mundo de los concursos de belleza se ha visto sacudido por una fuerte controversia en Tailandia, donde la representante de México, Fátima Bosch, denunció haber sido maltratada e insultada públicamente por el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil, quien tiene participación en la organización del certamen Miss Universo.

Ante este incidente, la ex Miss Universo venezolana Alicia Machado (1996) se alzó como una de las defensoras más emotivas de la concursante mexicana, utilizando sus redes sociales para ofrecer un apoyo incondicional.

La criolla, realizó una conmovedora transmisión en vivo en la que no pudo contener las lágrimas al hablar de la situación de Fátima Bosch. Además, la exreina de belleza, conocida por ser franca sobre sus propias experiencias dentro del mundo de los concursos, condenó enérgicamente el trato recibido por la mexicana.

“En el año 97 al día de hoy, sigue siendo el mismo problema, porque es un problema cultural. Entonces, no entiendo por qué se sigue avalando que estos concursos internacionales caigan en malas prácticas”, dijo Alicia Machado.

"Los mexicanos se respetan, los venezolanos se respetan, los latinos se respetan, las personas se respetan, las mujeres se respetan," fue el contundente llamado de Alicia Machado a la ética dentro del certamen.

