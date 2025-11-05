¡Reconocimiento! Artista latina es nombrada 'Mujer del Año' 2025: con estas fotos se luce en la portada de la revista Glamour

Suscríbete a nuestros canales

La conocida cantante y actriz mexicana Danna Paola suma un nuevo hito a su carrera al ser reconocida como la "Mujer del Año" 2025 por la revista Glamour en su edición para México y Latinoamérica.

Este galardón llega en un momento de plena madurez artística para la intérprete, quien celebra una trayectoria que ya abarca tres décadas.

Además, el nombramiento de Danna Paola como "Mujer del Año" no es solo un reconocimiento a su popularidad, sino a la profunda transformación que ha experimentado en los últimos años.

La revista Glamour destacó varios pilares en su decisión. Entre ellos, se le reconoce su papel como dentro del pop latino actual, reinventándose constantemente y explorando nuevos sonidos.

Asimismo, Danna Paola es vista como una voz influyente para su generación, simbolizando la expresión auténtica y la capacidad de superar desafíos dentro de una industria exigente.

Cabe destacar, que la elección coincide con un momento personal significativo para la artista, quien recientemente cumplió 30 años. "Un reconocimiento así, en este momento de mi vida, es algo bellísimo que les agradezco y que también me aplaudo mucho a mí," compartió la artista.

