¡Dolor! Laura Pausini llora una muerte inesperada: sepa más

La reconocida artista italiana Laura Pausini atraviesa un momento de profundo dolor tras la trágica y súbita pérdida de su tío paterno, Ettore Pausini, a la edad de 78 años. El suceso ha conmocionado a su natal Italia, no solo por la figura pública de su sobrina, sino por las dramáticas circunstancias que rodearon la muerte.

El tío de la cantante, falleció en las afueras de Bolonia (Italia) mientras realizaba una de sus habituales rutas en bicicleta.

Según se pudo conocer, el fatal desenlace ocurrió cuando fue arrollado por un automóvil cuyo conductor no solo causó el accidente, sino que, en un acto de omisión de socorro, se dio a la fuga sin prestar ayuda a la víctima.

El impacto fue de tal magnitud que, a pesar de los esfuerzos de reanimación por casi una hora por parte de los médicos, solo pudieron certificar el fallecimiento debido a los graves traumatismos.

Cabe destacar, que la omisión de socorro es un delito grave en Italia, con posibles condenas de entre 3 y 7 años de prisión si resulta en muerte, lo que agrava la búsqueda del responsable.

Aunque no era muy común que la intérprete compartiera fotografías junto a su tío, en 2016 habló públicamente del orgullo que sentía por él tras publicar un folleto de la asociación Onconauti, que ofrece actividades de rehabilitación a pacientes oncológicos.

“¡Mi tío Ettore Pausini es un auténtico campeón!", expresó entonces Laura Pausini. “Estoy orgullosa de ti y de los médicos que te han atendido, tío. ¡Te quiero!”, sentenció.

Mientras la familia Pausini guarda un respetuoso silencio y vive su duelo en la intimidad, la tragedia ha generado una ola de solidaridad y un fuerte clamor social en Italia que exige justicia y la rápida captura del conductor prófugo.

