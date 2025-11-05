Raúl Rocha pone orden en Miss Universe 2025 tras el enfrentamiento entre Nawat y Fátima Bosch

Suscríbete a nuestros canales

El certamen Miss Universe 2025, que se desarrolla en Tailandia, atraviesa horas de tensión luego del enfrentamiento entre el empresario Nawat Itsaragrisil y Fátima Bosch, Miss Universe México. El episodio, ocurrido durante la ceremonia de colocación de bandas, desató una ola de indignación en redes y en el propio entorno del concurso. Raúl Rocha, presidente de la Miss Universe Organization, declaró a la prensa y fijó posición con un mensaje contundente en el que exige respeto y condena cualquier forma de humillación o abuso dentro del evento.

"A toda mujer se le debe respetar”

Rocha expresó públicamente su “gran indignación y repudio” ante la actitud de Nawat, a quien acusó de haber “humillado, insultado y faltado al respeto” a Fátima Bosch frente a las demás competidoras. El directivo calificó la situación como inadmisible y denunció que Nawat incluso ordenó llamar a seguridad para intimidar a la joven mexicana, intentando silenciarla y excluirla del acto.

Rocha añadió que Fátima “no solo representa a México, sino también a las 122 delegadas que, con esfuerzo y dignidad, llevan el nombre de sus países en alto”.

Un evento pospuesto y una advertencia directa

En su declaración, el presidente del certamen reveló que había dado la instrucción de posponer la ceremonia en la que se produjo el incidente, precisamente para evitar la interacción con Nawat, cuya conducta, aseguró, “buscaba protagonismo y desviaba el foco del evento”.

Rocha remarcó que “las únicas que deben brillar son nuestras delegadas de Miss Universe”, dejando entrever su molestia por el comportamiento del empresario tailandés.

El escándalo

El altercado se produjo cuando Nawat recriminó públicamente a Fátima Bosch por supuestamente no participar en una actividad promocional. Ante el intento de la mexicana de defenderse, Nawat la interrumpió y humilló hasta que terminó llamando al personal de seguridad para retirarla del recinto.

El hecho provocó indignación entre las demás concursantes, varias de las cuales abandonaron la ceremonia en señal de solidaridad.

El video del momento se viralizó en cuestión de minutos, generando una avalancha de críticas hacia la organización y poniendo en entredicho la cultura interna del certamen.

Medidas inmediatas y repercusiones

Tras el estallido del escándalo, la organización Miss Universe anunció ajustes en su estructura de dirección y la suspensión de Nawat en las próximas actividades oficiales. Rocha, por su parte, reiteró su compromiso de garantizar un entorno seguro, respetuoso y transparente para todas las participantes.

“Las reinas de belleza no deben ser silenciadas, sino escuchadas”, enfatizó, dejando claro que no permitirá más abusos de poder ni conductas misóginas en el concurso.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube