El precio de ser la "Barbie Humana": revelan detalles de la muerte de influencer brasileña

La muerte de la influencer brasileña Bárbara Jankavski, conocida en redes sociales como “Boneca Desumana” (Muñeca Deshumana), ha puesto el ojo del huracán en torno a los límites de la imagen y la cirugía plástica, y ahora, sobre las circunstancias de su propio fallecimiento.

Hace unos días, la joven, que se había sometido a múltiples procedimientos estéticos en su búsqueda por emular a la muñeca Barbie, fue hallada sin vida en un apartamento de São Paulo, en Brasil.

Inicialmente, la policía civil registró el caso como una “muerte súbita, sin causa determinada aparente”. No obstante, reportes posteriores indicaron que el cuerpo de Bárbara Jankavski presentaba múltiples lesiones, incluyendo heridas en el ojo y la espalda, lo que obligó a las autoridades a reevaluar la situación y tratar el caso como una "muerte sospechosa".

El cuerpo de la influencer fue trasladado al Instituto Médico Legal (IML) para la realización de exámenes necroscópicos y toxicológicos. Estos análisis son cruciales para esclarecer si las lesiones fueron accidentales, como habría declarado una persona presente en el lugar (alegando que Bárbara “resbaló y cayó”), o si fueron el resultado de un acto de violencia.

¿Quién fue Bárbara Jankavski?

Bárbara Jankavski construyó su popularidad en internet documentando su intensa transformación estética. Abiertamente, ella había reconocido haberse sometido a más de 20 cirugías plásticas con el objetivo de lograr una apariencia que trascendía lo humano.

“Veintiséis cirugías plásticas. La exageración es parte de mí,” llegó a decir en 2024.

Su perfil, con sus pronunciadas modificaciones faciales y corporales, la llevó a participar en programas de televisión y campañas publicitarias, donde generaba debate sobre los estándares de belleza y los alcances de la modificación corporal a voluntad.

Y ahora, la atención que alguna vez se centró en su apariencia física se ha trasladado al misterio de su repentina partida.

