¿Fin de la amistad? Jennifer Lawrence se cansa de Kourtney Kardashian y le envía un duro mensaje en tv

La actriz ganadora del Oscar conocida por su franqueza, Jennifer Lawrence, se encuentra en el ojo del huracán luego de haber dado una opinión sorprendentemente honesta y directa sobre una de las hermanas Kardashian, en el pasado la famosa ha declarado amor por el reality show de las empresarias.

A pesar de ser una amiga cercana de Kris Jenner y una autoproclamada fanática del clan, la intérprete no se guardó nada cuando se le preguntó sobre la dinámica actual del programa y dio su opinión sobre Kourtney Kardashian.

Durante un segmento reciente en el que se sometía a un detector de mentiras, Jennifer Lawrence fue interrogada sobre quién es su Kardashian favorita y, más importante, quién era la que menos de caía últimamente.

Ante esta pregunta, la famosa actriz reafirmó que Khloé Kardashian sigue siendo su miembro preferido de la familia, destacando su personalidad y sentido del humor.

Mientras que, la crítica más dura fue dirigida hacía Kourtney Kardashian. Jennifer Lawrence expresó que Kourtney la estaba "sacando de quicio" con su tendencia a convertir cada cambio de vida personal en un gran anuncio público:

"Kourtney es más molesta que nunca. Me saca de quicio... Porque todo tiene que ser un anuncio. Es como decir: 'Ya no voy a usar ropa formal'. Simplemente usa lo que quieras. No hagas ningún anuncio al respecto. O algo así como: 'No tengo televisor en mi habitación'. Simplemente no veas la tele. Deja de anunciarlo. ¡Shhh!", respondió la actriz a su compañero en 'Die My Love', Robert Pattinson.

Cabe destacar, que su amistad con la matriarca, Kris Jenner, es bien conocida, y se sabe que incluso han compartido cenas y momentos personales pero eso no afecta su perspectiva como espectadora y su crítica, aunque dura, parece venir de un lugar de devota fan que espera menos drama fabricado y más autenticidad.

