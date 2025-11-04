¡La foto viral! Shakira refuerza su amistad con Lele Pons: así sorprendió a la venezolana

Suscríbete a nuestros canales

En un gesto de sincero afecto, la cantante colombiana Shakira visitó recientemente a la recién nacida Eloísa, la hija de la influencer venezolana Lele Pons y el cantante puertorriqueño Guaynaa.

El emotivo encuentro, compartido por Lele Pons en sus redes sociales, ha enternecido a los millones de seguidores de ambas figuras.

La fotografía que capturó el momento muestra a Shakira, con una sonrisa maternal, sosteniendo en brazos a la bebé, y junto a ellas, Lele Pons irradia felicidad en una escena que celebra la amistad y esta nueva etapa de maternidad.

La bebé, que nació el pasado 26 de julio de 2025, lucía un tierno vestido floreado, mientras que las amigas optaron por atuendos cómodos y relajados, destacando la calidez del encuentro.

Cabe destacar, que la relación entre Shakira y Lele Pons se ha fortalecido en los últimos años, con Lele Pons expresando en múltiples ocasiones su profunda admiración por la cantante de Barranquilla.

Este gesto de Shakira no es el primero. Incluso antes del nacimiento de Eloísa, en mayo de 2025, la artista sorprendió a Lele Pons con una cesta de regalos personalizada para su bebé. Los obsequios incluían ropa de bebé decorada con la figura de una "loba rosa", haciendo un guiño al icónico apodo de Shakira ("La Loba").

Por su parte, la esposa de Guaynaa también demostró su amistad asistiendo al primer concierto de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour de Shakira en Estados Unidos, a pesar de encontrarse en la recta final de su embarazo.

La visita de la barranquillera para conocer a Eloísa subraya el bonito lazo que han construido, extendiendo la "manada de lobas" a una nueva generación.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube