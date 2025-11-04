En video: tensión en el Miss Universo 2025, representante de México se enfrenta a alto directivo y así reacciona la organización

Suscríbete a nuestros canales

El glamour, los trajes de gala y las sonrisas diplomáticas de Miss Universo 2025 quedaron en segundo plano cuando una fuerte discusión entre la mexicana Fátima Bosch y un directivo tailandés encendió la polémica.

El incidente que cambió el tono del concurso

Una reunión que tenía como objetivo revisar las actividades de promoción y coordinar las publicaciones de patrocinio local, terminó de forma negativa cuando Nawat Itsaragrisil, vicepresidente de la región oriental del certamen y representante de la Organización Miss Grand International (MGI), comenzó a expresar su descontento por la falta de cooperación de algunas delegadas.

En tono severo, Nawat se dirigió directamente a la representante de México, Fátima Bosch, acusándola de no haber publicado material promocional sobre Tailandia y que esto no le favorecería, acto seguido, y según varios testigos, le gritó y la llamó “estúpida” delante de todas, ordenándole “¡cállate!”.

La situación se salió de control, algunas candidatas salieron de la reunión mientras otras se quedaron por temor a la actitud del directivo quien no escatimó en amenazar: “Quien se vaya, no tiene que volver al examen”, gritó.

Fátima Bosch responde: “No me quedaré callada ante una falta de respeto”

Poco después del incidente, Fátima Bosch declaró ante la prensa y relató lo ocurrido.

"No hice nada malo. Solo escuchaba atentamente cuando comenzaron a gritarme. Me sentí insultada, humillada y completamente irrespetada. Amo Tailandia, respeto a su gente, pero esto fue inaceptable. Nadie tiene derecho a tratar así a una mujer”, expresó.

Bosch explicó que su reclamo no iba dirigido contra el país anfitrión ni contra la organización principal, sino contra un comportamiento individual que consideró misógino y fuera de lugar.

"Yo creo en el trabajo en equipo y en los valores que Miss Universo promueve. Pero si alguien te arrebata tu dignidad, no importa si llevas una corona o no: levántate, respira profundo y márchate con la cabeza en alto”, agregó.

La Organización Miss Universo intenta controlar el daño

Horas después de que el escándalo se hiciera viral, la Organización Miss Universo (MUO) emitió un comunicado oficial para intentar calmar las aguas y reafirmar su compromiso con la seguridad y el respeto hacia todas las participantes.

En el texto, firmado por la directiva internacional, se asegura que la institución mantiene una política de “cero tolerancia ante cualquier conducta inapropiada” y que trabajará junto al comité anfitrión para garantizar un ambiente profesional.

Además, la MUO confirmó que una delegación encabezada por su director ejecutivo, Mario Búcaro, fue enviada a Tailandia para reforzar la cooperación con las autoridades locales y garantizar el bienestar de las concursantes.

