Orgullo zuliano en Puerto Rico: Dionicio Matos alza en alto la bandera tricolor y se lleva el primer lugar en reconocido concurso

Dionicio Matos, oriundo de Ciudad Ojeda, Zulia, se convirtió en el protagonista absoluto de la séptima temporada de Objetivo Fama, el programa musical que regresó a la televisión hispana tras 15 años de ausencia. Con su voz potente, presencia escénica y carisma natural, Dionicio conquistó tanto a los jueces como al público, logrando un triunfo que ya se siente histórico.

Un premio que abre puertas

Como resultado de su victoria, Dionicio se llevó un contrato discográfico con Duars Entertainment y un premio en efectivo de 50 mil dólares, marcando un punto de partida para su carrera profesional en la música. Cada presentación, llena de emoción y dominio del escenario, demostró que su talento no tiene fronteras y que está listo para dejar huella en la industria internacional.

Orgullo venezolano que trasciende fronteras

El triunfo de Dionicio no solo es un reconocimiento a su talento, sino también un motivo de orgullo para Venezuela y especialmente para Ciudad Ojeda, que ve cómo uno de sus hijos brilla en un escenario internacional. Su éxito confirma que el país sigue produciendo artistas capaces de destacar en cualquier competencia y de representar con dignidad el talento tricolor.

