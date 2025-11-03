Lina Luaces causa revuelo en Tailandia: entre el luto real y un vestido escandaloso rumbo al Miss Universo 2025

Suscríbete a nuestros canales

La llegada de Lina Luaces, Miss Universe Cuba 2025, a Tailandia no pasó desapercibida. En medio del luto nacional por el fallecimiento de la reina Siri, la cubana apareció enfundada en un vestido negro de encaje completamente transparente y ajustado al cuerpo, una elección que desató de inmediato una ola de comentarios en redes sociales.

Aunque el color negro fue solicitado a todas las candidatas en señal de respeto, muchos usuarios aseguran que Luaces aprovechó el momento para destacar, generando polémica con un atuendo que “dejaba poco a la imaginación”. Las imágenes se viralizaron al instante, colocando a la cubana entre las más comentadas de la jornada.

La reina que también entrega amor

Más allá del revuelo por su look, Lina mostró su lado más humano durante su primera actividad oficial en Tailandia. En una jornada de labor social, repartió juguetes y regalos a niños de comunidades locales, dejando un mensaje que tocó corazones dentro y fuera de su país.

Visiblemente emocionada, expresó en redes:

“Mi corazón está tan conmovido en este momento. No sólo es mi segundo día en Tailandia, sino que ya se han ganado mi corazón desde el momento en que puse un pie aquí. Son tan dulces… Realmente es la tierra de la sonrisa. Estoy tan feliz de poder compartir y recibir amor de ellos también.”

Entre ternura y controversia

Con apenas horas en suelo asiático, la cubana ya se perfila como una de las candidatas más comentadas del certamen. Su naturalidad frente a la cámara y su discurso lleno de emociones contrastan con las críticas a su elección de vestuario,

Finalmente, Lina Luaces arribó al Chatrium Hotel, sede oficial del concurso, donde fue recibida por fanáticos y fotógrafos que esperaban a las reinas. Con una sonrisa radiante y saludos constantes.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube