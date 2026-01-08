App Kontigo anuncia que se encuentran deshabilitados este 8 de enero: comunicado

Suscríbete a nuestros canales

La billetera virtual Kontigo emitió un comunicado a través de su cuenta de Instagram para denunciar un intento de ataque dirigido a sus procesos de autenticación.

La empresa anunció que su equipo de seguridad controló la situación a tiempo y activó los protocolos adicionales.

En su comunicado, la empresa señaló que detectó un nuevo intento de ataque dirigido a los procesos de autenticación, con la finalidad de suplantar los accesos a las billeteras de los usuarios.

“En esta ocasión, nuestro equipo de seguridad logró contener la situación a tiempo, y activó los protocolos adicionales de protección. Actualmente, estamos desplegando una actualización”, dice la publicación.

“Como medida preventiva, deshabilitamos temporalmente el acceso mientras implementamos ajustes adicionales de seguridad. Los fondos de los usuarios se mantienen resguardados en todo momento”.

La App Kontigo le manifiesta a sus usuarios que están trabajando para restablecer la normalidad de las operaciones.

Adicionalmente, Kontigo expresó están monitoreando la situación y que, de haber alguna irregularidad, la empresa se hará responsable.

Advirtió a sus usuarios que deben estar atentos a una próxima actualización del sistema de la App.

