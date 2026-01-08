Economía

App Kontigo anuncia que se encuentran deshabilitados este 8 de enero: comunicado

La billetera virtual Kontigo anunció en un comunicado un presunto ataque a sus procesos de autenticación. La App expresó a sus usuarios que la situación está bajo control

Por Zulay Camacaro
Jueves, 08 de enero de 2026 a las 02:18 pm
2001online - Caracas- kONTIGO
Foto: Cortesía

La billetera virtual Kontigo emitió un comunicado a través de su cuenta de Instagram para denunciar un intento de ataque dirigido a sus procesos de autenticación.

La empresa anunció que su equipo de seguridad controló la situación a tiempo y activó los protocolos adicionales.

 

En su comunicado, la empresa señaló que detectó un nuevo intento de ataque dirigido a los procesos de autenticación, con la finalidad de suplantar los accesos a las billeteras de los usuarios.

“En esta ocasión, nuestro equipo de seguridad logró contener la situación a tiempo, y activó los protocolos adicionales de protección. Actualmente, estamos desplegando una actualización”, dice la publicación.

“Como medida preventiva, deshabilitamos temporalmente el acceso mientras implementamos ajustes adicionales de seguridad. Los fondos de los usuarios se mantienen resguardados en todo momento”.

La App Kontigo le manifiesta a sus usuarios que están trabajando para restablecer la normalidad de las operaciones.

Adicionalmente, Kontigo expresó están monitoreando la situación y que, de haber alguna irregularidad, la empresa se hará responsable.

Advirtió a sus usuarios que deben estar atentos a una próxima actualización del sistema de la App.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
EEUU
Internacionales
bienestar
Estados Unidos
tEXAS
Jueves 08 de Enero - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América