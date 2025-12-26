Sexshop en la capital: estas son las tiendas que tienen cashea

Suscríbete a nuestros canales

La economía del bienestar íntimo en Caracas experimenta una transformación digital y financiera sin precedentes.

La plataforma de financiamiento Cashea ha incorporado a su red de aliados a diversos sex shops de la capital, permitiendo que los consumidores adquieran juguetes sexuales, lencería y productos de cuidado corporal.

Los establecimientos ubicados en zonas como Chacao, Las Mercedes y el centro de Caracas registran que los clientes prefieren invertir en aparatos de última generación o vibradores con conexión a aplicaciones móviles.

Tecnología y placer en cuotas

La integración con Cashea permite que los productos estrella de la industria erótica global estén al alcance del bolsillo venezolano.

Los catálogos hay juguete en Caracas destacan tres categorías principales que dominan las transacciones mediante la aplicación:

Dispositivos como el Satisfyer Pro 2 lideran las ventas con un precio que ronda los $ 40 o $ 50.

Los anillos vibradores y dispositivos de control remoto son los favoritos para los regalos compartidos, al ser dispositivos de tecnología avanzada, permite a las parejas tener nuevas sensaciones sin desequilibrar los gastos mensuales.

Aunque son artículos de menor costo, los clientes suelen agrupar un "kit de placer" que trae lencería y aceites. Hay jenga para adultos que valen

$ 20-$ 30.

Ubicación

Los puntos de venta físicos en Caracas se han transformado para ofrecer una experiencia educativa. No se trata solo de despachar un producto; los asesores de venta ahora explican el funcionamiento de cada juguete.

Centros comerciales como el Sambil (Chacao y La Candelaria), el CCCT y el Metrocenter albergan locales donde el distintivo logo de cashea se deja ver en las vitrinas.

Estas tiendas para adultos ofrecen una amplia gama de opciones para hombres y mujeres, también los instruyen para que las parejas puedan probar algo nuevo y activar la llama de la pasión.

Visite nuestra sección Curiosidades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube