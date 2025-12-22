Advertencia científica: la Tierra enfrentará intensas tormentas geomagnéticas estos días

Suscríbete a nuestros canales

Desde este lunes, la Tierra se encuentra bajo alerta por tormentas geomagnéticas provocadas por un gran agujero coronal que abarca los hemisferios sur y norte del Sol.

El Laboratorio de Astronomía Solar del Instituto de Investigación Espacial de la Academia de Ciencias de Rusia advirtió sobre posibles perturbaciones en el campo magnético terrestre hasta el miércoles, de acuerdo al portal .

Antes de lo previsto, ya se detectaron indicios de un flujo de viento solar perturbado proveniente del agujero coronal, generando una breve tormenta de nivel G1 alrededor de la medianoche. Esta señal anticipada permite a los científicos monitorear la evolución de las tormentas geomagnéticas y emitir alertas con tiempo suficiente.

Dependiendo de qué partes del plasma solar lleguen a la Tierra, las tormentas geomagnéticas podrían alcanzar niveles moderados o cercanos a G2.

Los agujeros coronales, aunque no causan erupciones solares directas, pueden generar alteraciones significativas en el campo magnético, especialmente si su estructura es compleja.

Posibles efectos de las tormentas geomagnéticas

Entre los impactos más relevantes de estas tormentas geomagnéticas se incluyen:

Interferencia en satélites y sistemas GPS.

Fluctuaciones en redes eléctricas sensibles.

Auroras visibles en latitudes más bajas de lo habitual.

Riesgo de sobrecarga en dispositivos electrónicos.

Foto: Cortesía

Aunque los efectos no representan un peligro directo para la población, la prevención y la información son esenciales. Agencias espaciales y observatorios solares continúan el seguimiento del agujero coronal y del flujo de viento solar.

Visite nuestra sección Curiosidades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube