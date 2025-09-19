Lo bueno y lo malo del nuevo iPhone 17: ¿Vale lo que cuesta?

Suscríbete a nuestros canales

Septiembre es el mes de los lanzamientos tecnológicos, y cualquier lanzamiento queda opacado por el evento de lanzamiento de los nuevos iPhone 17 de Apple.

El evento que realizó hace unos días, el gigante tecnológico sorprendió por lo que mostró y también por lo que omitió.

La empresa fundada por Steve Jobs generó altas expectativas con la nueva línea iPhone 17, que incluye el sorprendente modelo Air, relojes, auriculares, mejoras de cámaras y promesas de seguridad y rendimiento. Sin embargo, hubo peguntas si responder y críticas que surgieron tras la presentación.

Lo bueno del iPhone 17

La delgadez y elegancia del iPhone Air es indiscutible, y es el ideal para el 95 % de los usuarios. Apple mejoró la resolución de sus cámaras, aumentó su almacenamiento inicial a 256 GB, le añadió tecnología ProMotion adaptativa para fluir desde 1hz hasta los 120 hz; y amplió su pantalla hasta las 6,3”; y todo por el mismo precio inicial de $ 799, que es el mismo del año pasado, lo cual es bueno.

Respecto a las cámaras, agregaron una solución ingeniosa para hacer selfies, ya que su sensor es cuadrado y se adapta al entorno, por lo que no es necesario cambiar de posición el teléfono para hacer una foto vertical u horizontal. Si se suman varias personas a la imagen, el teléfono decide en qué formato se verá mejor el grupo de gente.

Apple también mejoró el tiempo de carga de sus equipos y ahora alcanzan 50 % de batería en solo 20 minutos, algo muy demandado por sus usuarios dese hace mucho.

Además, los AirPods Pro llegan con dos funciones clave. Por un lado, un sensor de frecuencia cardíaca que permite monitorear actividades físicas directamente desde el iPhone, sin necesidad de un Apple Watch.

Por otro lado, traducción simultánea en varios idiomas, tanto para entender lo que alguien nos dice en otra lengua como en una conversación si ambos hablantes usan AirPods Pro.

Su reloj inteligente también incluyó una nueva función, la capacidad de detectar principios de hipertensión en los usuarios.

Muchas de estas funciones las ofrecen los Android desde hace años, pero aquí la aclaratoria se basa en que estas son ventajas en comparación a versiones anteriores de iPhone.

Lo malo del iPhone 17

Las características de los nuevos productos que renuevan la gama de teléfonos, relojes y auriculares, tienen una contracara.

Aunque el iPhone Air deslumbró a los usuarios por su delgadez, es más útil como un adorno que como herramienta. Es un teléfono con una sola cámara y una batería muy limitada debido a su estrecho tamaño, y aunque cuenta con todas las funciones de los Pro, requiere una batería extra para llegar a un día.

El iPhone Air se promociona como un teléfono de solo 5,3 mm de grosor, pero deja por fuera el módulo de la cámara, que rompe con la delgadez de su cuerpo. Ese cuerpo tan fino solo le permite tener un parlante, por lo que su sonido es mono y su puerto USB no soporta transferencias más rápidas.

En otras palabras, por solo $ 100 más, usted puede dar el salto al iPhone 17 Pro y conseguir muchas funciones premium que el Air de $ 999 no tiene.

Otro desacierto del lanzamiento consiste en que el Apple Watch ciertamente tuvo mejoras, pero son mínimas en comparación a su versión previa y no hay forma de notar la diferencia a simple vista.

La marca recibió otras críticas por la estética del teléfono. El nuevo formato del módulo de cámaras del modelo Pro (llamado camera plateau) ocupa mucho espacio y varios usuarios lo llamaron “feo” en redes sociales. Además, desapareció el color negro de la gama, lo que también fue muy criticado.

