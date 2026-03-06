Sistema Localizador de Detenidos: encuentra a tu familiar detenido por ICE

Suscríbete a nuestros canales

Ubicar a un allegado tras un arresto migratorio es el primer paso crítico para gestionar su defensa legal o asistencia consular. El Sistema Localizador de Detenidos en Línea (ODLS, por sus siglas en inglés) es la plataforma oficial que permite rastrear la ubicación de cualquier persona mayor de 18 años bajo custodia de ICE. El sistema actualiza su base de datos de forma constante, permitiendo que familiares y abogados identifiquen el centro de detención específico donde se encuentra el ciudadano extranjero sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina gubernamental.

Datos requeridos para la búsqueda

Para utilizar el sistema localizador, el usuario tiene dos vías principales de consulta. La primera y más precisa es a través del Número de Registro de Extranjero (A-Number), un código de nueve dígitos que comienza con la letra "A" y que aparece en documentos de inmigración o notificaciones de corte. Si no se cuenta con este número, se puede realizar la búsqueda por datos biográficos: nombre completo (exactamente como aparece en sus documentos), país de origen y fecha de nacimiento.

Pasos para realizar la consulta en línea

El proceso es directo y se realiza a través del portal oficial de ICE. Estos son los pasos a seguir:

Ingresar al portal: Acceder a la página locator.ice.gov. Seleccionar el idioma: El sistema permite cambiar la interfaz a español para facilitar la lectura. Introducir la información: Elegir entre búsqueda por "Número de A" o por "Información Biográfica". Verificar resultados: El sistema arrojará el nombre del centro de detención, la dirección física y el número de teléfono del recinto.

Limitaciones y casos especiales

Es importante notar que el localizador no muestra información de menores de 18 años por razones de privacidad y protección. Asimismo, si una persona acaba de ser detenida, sus datos pueden tardar algunas horas en aparecer reflejados en el sistema. En caso de que la búsqueda no arroje resultados, se recomienda verificar las variaciones en la escritura del apellido o contactar directamente a la oficina de campo de la Oficina de Detención y Deportación (ERO) más cercana al lugar del arresto.

Acciones tras la ubicación

Una vez identificado el centro donde se encuentra la persona, los familiares pueden utilizar la información de contacto proporcionada por el sistema para programar visitas, depositar fondos en la cuenta del detenido o coordinar con un abogado de inmigración. El restablecimiento de las relaciones consulares este 5 de marzo también facilita que los ciudadanos venezolanos en esta situación puedan solicitar asistencia directa a sus nuevas sedes diplomáticas para verificar su estado legal y condiciones de reclusión.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube