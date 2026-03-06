¿Existen centros de detención del ICE secretos?: lo que debe saber sobre la nueva denuncia en Colorado

Suscríbete a nuestros canales

La política migratoria en Estados Unidos (EEUU) atraviesa un momento de máxima tensión, especialmente en Colorado.

En medio de la reciente destitución de Kristi Noem como Secretaria de Seguridad Nacional (DHS), han salido a la luz denuncias formales sobre la existencia de supuestas instalaciones de detención de inmigrantes que operan fuera del escrutinio público, bajo un manto de opacidad que ha encendido las alarmas entre defensores de derechos civiles y legisladores locales.

¿De qué se trata la denuncia?

El representante estatal por Colorado, Manny Rutinel, ha liderado una ofensiva para exigir transparencia al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Según la denuncia, el gobierno federal estaría utilizando propiedades industriales y comerciales comunes, repartidas por todo el estado, para albergar a cientos de inmigrantes, incluyendo familias y menores de edad, en un proceso de detención y posterior deportación que carece de supervisión clara.

Aunque el Centro de Detención de Aurora (gestionado por el Grupo GEO) es la única instalación reconocida oficialmente por ICE en Colorado, investigaciones y datos obtenidos mediante litigios de la ACLU han revelado planes de expansión que incluyen otros sitios, como el centro de Hudson (renombrado como Big Horn Correctional Facility), y diversos lugares bajo consideración en ubicaciones como Colorado Springs y La Junta.

Puntos críticos sobre la denuncia

El punto central de la crítica de los legisladores es la falta de transparencia y rendición de cuentas.

La operatividad de estos sitios "ocultos" plantea dudas sobre:

Condiciones humanas: diversos reportes, incluyendo informes recientes de marzo de 2026, señalan denuncias sobre la calidad de la alimentación, atención médica deficiente y presuntas malas condiciones en las instalaciones de detención. Seguridad jurídica: al no ser centros de detención oficiales o públicos, los familiares y abogados a menudo enfrentan dificultades extremas para localizar a los detenidos, acceder a sus expedientes o facilitar asesoría legal. Cumplimiento de normas: los defensores argumentan que la opacidad facilita el incumplimiento de las políticas de detención que el propio gobierno federal debería seguir.

Contexto político: un cambio de mando en el DHS

Esta denuncia ocurre en un escenario político convulso, apenas este 5 de marzo el presidente Donald Trump destituyó a Kristi Noem como Secretaria de Seguridad Nacional tras semanas de presiones por el manejo de las políticas de deportación y las controversias internas en la agencia.

Su reemplazo, el senador Markwayne Mullin, asumirá el cargo el 31 de marzo, lo que abre una ventana de incertidumbre sobre si estas políticas de expansión de centros de detención continuarán, se frenarán o se transformarán.

¿Qué hacer si un familiar ha sido detenido?

Si sospechas que un familiar ha sido trasladado a una instalación de ICE en Colorado o en cualquier otra parte del país, es vital actuar con rapidez:

Utiliza el Localizador en Línea de ICE: la herramienta oficial de ICE (Online Detainee Locator System) permite buscar a detenidos.

Necesitarás el número de registro de extranjero (A-Number) y su país de nacimiento, o bien, su nombre completo y fecha de nacimiento.

Solicita apoyo legal inmediato: si no logras localizar a tu familiar, contacta a organizaciones pro-inmigrantes locales.

En Colorado, grupos como la ACLU de Colorado o coaliciones locales suelen monitorear activamente las condiciones de detención.

No proporciones información falsa: ante cualquier interacción con agentes, recuerda que tienes el derecho de mantener silencio y solicitar hablar con un abogado.

No firmes documentos que no entiendas.

Documenta: si tienes pruebas de que un familiar ha sido trasladado a un lugar inusual o si has sido testigo de actividades sospechosas de detención, comunícate con la oficina de tu representante estatal o federal.

