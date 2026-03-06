Fin de semana en Nueva York: el National Weather Service revela cuándo sale el sol

Suscríbete a nuestros canales

Los neoyorquinos están comenzando marzo con un clima nublado y húmedo. Después de un viernes cubierto de nubes, muchos se preguntan cuánto tiempo más durará este panorama y si el sol finalmente decidirá aparecer durante los días de descanso que se avecinan.

¿Hasta cuándo lloverá en Nueva York?

Según los últimos datos de Google Weather y el National Weather Service, el área metropolitana de Nueva York enfrentará un fin de semana inestable.

Aunque este viernes 6 de marzo las probabilidades de lluvia son bajas (20%), el riesgo de chubascos aumentará considerablemente durante la noche del sábado 7 de marzo, cuando la probabilidad de lluvia sube al 65%.

La buena noticia para quienes tienen planes al aire libre es que las lluvias comenzarán a disminuir gradualmente a partir del domingo.

Según las fuentes consultadas, el lunes 9 de marzo será el final de este ciclo húmedo, dando paso a un clima completamente soleado y seco.

Clima para el fin de semana en Nueva York: temperaturas en ascenso

A pesar de la amenaza de lluvia, el termómetro mostrará una tendencia al alza que brindará un respiro del frío invernal:

Sábado 7 de marzo: Se espera un día mayormente nublado con una temperatura máxima de 11°C y una mínima de 3°C.

El viento soplará desde el sur a unos 7 mph, aportando una sensación térmica más agradable que en días previos.

Domingo 8 de marzo: La temperatura continuará subiendo hasta alcanzar los 16°C.

Aunque el cielo permanecerá nublado durante el día (con un 25% de probabilidad de lluvia), la noche tenderá a despejarse, dejando ver nubes periódicas y una mínima de 6°C.

Preparativos para el inicio de semana en Nueva York

El cambio más notable se dará al comienzo de la próxima semana. Los meteorólogos han confirmado que el lunes 9 de marzo será un día soleado, con cielos despejados y una temperatura máxima de 16°C.

Esta racha de buen tiempo continuará hasta el martes, cuando el termómetro podría alcanzar los 18°C, creando un ambiente primaveral en la Gran Manzana antes de que un nuevo sistema de lluvias llegue a mediados de la semana siguiente.

