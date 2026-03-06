¡Alerta por combustible! Conflicto con Irán dispara precios de la gasolina a niveles récord en Washington DC

Suscríbete a nuestros canales

La escalada bélica entre Estados Unidos e Irán ha provocado un repunte inmediato en los costos de energía, llevando el precio de la gasolina en la región del DMV (DC, Maryland y Virginia) por encima de los $3.10 por galón en promedio.

Este incremento responde al nerviosismo en los mercados globales tras la parálisis parcial del Estrecho de Ormuz, un paso importante por donde transita el 20% del petróleo mundial y que actualmente enfrenta una reducción de tráfico cercana al 70% según detalla El Tiempo Latino.

Al cierre de esta semana, el barril de crudo Brent ya roza los $85, una cifra que refleja el temor de los inversionistas a un desabastecimiento prolongado, superando las previsiones estacionales que habitualmente marcan el inicio de la primavera.

Recomendaciones

Utilice aplicaciones de rastreo: herramientas como GasBuddy o Waze permiten identificar las estaciones con los precios más bajos en tiempo real antes de salir de casa.

herramientas como GasBuddy o Waze permiten identificar las estaciones con los precios más bajos en tiempo Optimice el mantenimiento: verifique la presión de los neumáticos y realice cambios de filtro de aire; un motor eficiente puede reducir el consumo de combustible hasta en un 10%.

verifique la presión de los neumáticos y realice cambios de filtro de aire; un motor eficiente puede reducir el consumo de combustible hasta en un 10%. Modere la velocidad: evite aceleraciones bruscas y mantenga una velocidad constante en autopista; conducir a 100 km/h en lugar de 120 km/h ahorra una cantidad significativa de combustible.

evite aceleraciones bruscas y mantenga una velocidad constante en autopista; conducir a 100 km/h en lugar de 120 km/h ahorra una cantidad significativa de combustible. Aproveche programas de lealtad: muchas cadenas de supermercados y gasolineras ofrecen descuentos acumulativos que pueden reducir varios centavos por galón.

Impacto

Expertos de plataformas como AAA y GasBuddy advierten que, de mantenerse el bloqueo funcional en el Medio Oriente, los conductores estadounidenses podrían enfrentar subidas adicionales de hasta 55 centavos en las próximas jornadas.

Ante este panorama, el índice de precios al consumidor muestra señales de presión inflacionaria que podrían alterar las decisiones de la Reserva Federal sobre las tasas de interés.

Mientras el galón de gasolina regular en algunas estaciones de Arlington ya se cotiza a $3.29, los residentes buscan mitigar el impacto económico recurriendo a sistemas de transporte público como el Metro, cuya demanda ha crecido un 12% desde que se intensificó el conflicto.

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.