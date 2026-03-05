Tarjeta EBT y SNAP: estos 4 estados se suman en marzo a los 18 que prohíben la compra de comida chatarra

Suscríbete a nuestros canales

El programa de asistencia SNAP enfrentará nuevos límites en el consumo de sus beneficiarios tras la incorporación de cuatro estados a la lista de entidades que restringen la compra de alimentos no nutritivos. Con la llegada de Kansas, Ohio, Nevada y Wyoming, ya son 22 los estados que aplican exenciones para prohibir que el dinero de los contribuyentes se utilice en productos como bebidas energéticas, sodas y golosinas.

Los 4 nuevos estados (incorporados en marzo 2026)

Kansas Ohio Nevada Wyoming

Los 18 estados que ya tenían restricciones

Estos estados ya habían iniciado el proceso de exenciones previamente:

Arkansas Colorado Florida Hawaii Idaho Indiana Iowa Louisiana Missouri Nebraska Dakota del Norte Oklahoma Carolina del Sur Tennessee Texas Utah Virginia Virginia Occidental

Productos prohibidos (lista general)

Aunque cada estado tiene variaciones en su reglamento interno, la iniciativa MAHA (Make America Healthy Again) ha estandarizado la prohibición de los siguientes artículos "chatarra":

Refrescos y sodas: Cualquier bebida carbonatada con azúcares añadidos.

Cualquier bebida carbonatada con azúcares añadidos. Bebidas energéticas: Productos como Red Bull, Monster o similares.

Productos como Red Bull, Monster o similares. Dulces y golosinas: Caramelos, chocolates, gomitas y confitería en general.

Caramelos, chocolates, gomitas y confitería en general. Snacks altamente procesados: En varios estados se están revisando las papas fritas y aperitivos con alto contenido de sodio/grasas trans.

En varios estados se están revisando las papas fritas y aperitivos con alto contenido de sodio/grasas trans. Postres preparados: Pasteles, donas y galletas industriales.

Lo que SÍ puedes seguir comprando

El beneficio se mantiene intacto para productos de la canasta básica:

Frutas y vegetales (frescos, congelados o enlatados).

Carnes, aves y pescados.

Productos lácteos (leche, queso, yogur).

Panes, cereales y granos (arroz, pasta, frijoles).

Semillas y plantas que produzcan alimentos para el hogar.

Gestión y funcionamiento

A pesar de las nuevas prohibiciones, el sistema de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT) seguirá funcionando de la misma manera en los supermercados. El gobierno federal envía los fondos a los estados y estos los cargan en las tarjetas prepagadas de los usuarios. Las cajas registradoras de los comercios autorizados serán las encargadas de bloquear automáticamente los artículos que queden fuera de las nuevas guías de nutrición estatales.

Brooke Rollins, Secretaria de Agricultura de EEUU declaró al respecto:

"Bajo la iniciativa MAHA, estamos tomando medidas audaces e históricas para revertir la epidemia de enfermedades crónicas que se ha arraigado en este país durante demasiado tiempo".

