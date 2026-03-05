Chicago enfrenta un cambio extremo de temperatura y tiempo severo: de los 40°F a los 70°F, estas son las recomendaciones

Suscríbete a nuestros canales

El área metropolitana de Chicago, Illinois, Estados Unidos (EEUU), se prepara para un carrusel meteorológico en las próximas 48 horas.

Lo que comienza este jueves con una densa capa de niebla, evolucionará rápidamente hacia un escenario de temperaturas inusualmente cálidas y el riesgo de tormentas eléctricas severas para el cierre de la semana laboral.

La jornada de hoy está marcada por una advertencia de niebla densa que afecta la visibilidad en las principales autopistas.

Temperaturas: máximas en los 40°F, manteniéndose dentro de los rangos normales para la temporada.

máximas en los 40°F, manteniéndose dentro de los rangos normales para la temporada. Lluvia: se esperan chubascos aislados y posibles truenos, especialmente en las zonas al este de la Interestatal 57.

Viernes: el riesgo sube a Nivel 2

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC) ha colocado al norte de Illinois bajo un riesgo "leve" (Nivel 2 de 5) de tiempo severo para este viernes 6 de marzo.

Por su parte, el estado de Indiana permanece bajo un riesgo "marginal" (Nivel 1).

Impacto en vuelos: Debido a la combinación de niebla hoy y tormentas mañana, se anticipan retrasos en los aeropuertos O'Hare y Midway. Si tiene viajes programados, verifique el estatus de su vuelo antes de salir de casa.

Lo más destacado para mañana:

Calor inusual: las temperaturas darán un salto drástico hasta los 60°F altos en la ciudad y podrían superar los 70°F en los suburbios, niveles más propios de septiembre que de marzo. Vientos potentes: se esperan ráfagas desde el sur que podrían alcanzar las 60 millas por hora. Dos rondas de tormentas: la primera llegará a primera hora de la tarde, afectando principalmente el norte y oeste de Chicago. La segunda ronda, más amplia, impactará durante la noche del viernes y la madrugada del sábado.

Nota de seguridad: Aunque el riesgo es bajo, no se descarta la formación de tornados aislados debido al choque de masas de aire caliente con el frente frío que se aproxima.

Cómo prepararse

Para la comunidad residente, especialmente aquellos que trabajan al aire libre o deben desplazarse largas distancias, se recomienda:

Asegurar objetos sueltos: con vientos de 60 mph, muebles de patio, botes de basura y decoraciones pueden convertirse en proyectiles.

con vientos de 60 mph, muebles de patio, botes de basura y decoraciones pueden convertirse en proyectiles. Revisar techos y desagües: las lluvias intensas del viernes noche podrían causar acumulaciones de agua rápidas en zonas bajas.

las lluvias intensas del viernes noche podrían causar acumulaciones de agua rápidas en zonas bajas. Plan de comunicación: tenga una forma de recibir alertas meteorológicas en español si su teléfono no está configurado. Aplicaciones como la de NBC Chicago ofrecen alertas en tiempo real.

tenga una forma de recibir alertas meteorológicas en español si su teléfono no está configurado. Aplicaciones como la de NBC Chicago ofrecen alertas en tiempo real. Conducción: si debe manejar durante la niebla de hoy, use luces bajas (no altas) y aumente la distancia de frenado.

Alergias: El aumento repentino de temperatura y el viento del sur suelen traer un incremento temprano en los niveles de polen. Tenga sus precauciones si padece de asma o alergias estacionales.

Pronóstico extendido: el alivio tras la tormenta

Tras el paso del frente frío, el clima dará un respiro ideal para actividades familiares:

Sábado: descenso a los 50°F altos / 60°F bajos . Los cielos se despejarán gradualmente.

descenso a los . Los cielos se despejarán gradualmente. Domingo: un día agradable con máximas en los 60°F y sol parcial.

un día agradable con máximas en los y sol parcial. Lunes: el mejor día de la semana, con abundante sol y temperaturas rozando los 70°F.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube