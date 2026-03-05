Cumbre en Miami: EEUU y Latinoamérica acuerdan combatir a grupos narcoterroristas

Suscríbete a nuestros canales

Estados Unidos y casi 20 países latinoamericanos y caribeños firmaron este jueves un acuerdo para combatir a los grupos narcoterroristas en la conferencia inaugural de las “Américas contra los carteles”, en Miami, donde destacó la ausencia de representantes de México, Colombia y Brasil.

El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, leyó la declaración conjunta que reafirma las relaciones entre Washington y sus vecinos, respetando la soberanía y reconociendo la importancia estratégica del hemisferio.

El texto resalta la intención de ampliar la cooperación multilateral y bilateral para mejorar la seguridad en el hemisferio, cooperaron en esfuerzos gubernamentales de seguridad fronteriza, combatir el narcoterrorismo y narcotráfico, asegurando infraestructura crítica y otras áreas por determinarse".

El acuerdo compromete a las naciones "a abordar futuras amenazas al interés mutuo y unirse para combatir juntos el narcoterrorismo y otras amenazas compartidas en el Hemisferio Occidental", según el secretario.

Hegseth lideró la conferencia en la sede del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) en Doral, en el sur de Florida, donde congregó a representantes de casi 20 países de Latinoamérica y el Caribe, como Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Honduras y República Dominicana.

Con información de EFE

