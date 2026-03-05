Fin del apagón total: Cuba logra restablecer su conexión eléctrica nacional

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves 5 de marzo del presente año 2026 Cuba logró reconectar el suministro eléctrico durante la madrugada un día después de registrar un nuevo apagón masivo el cual afectó a dos tercios de la nación, incluida su capital, La Habana, según lo dio a conocer el Ministerio de Energía y Minas. Si bien, el oeste y el centro del país recuperaron dicho servicio, todavía gran parte de las zonas del país seguían sin poder disfrutar del suministro de energía, luego de transcurrir más de 20 horas.

Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas del país informó por medio de su cuenta en "X" que "A las 05:01 de esta madrugada quedó interconectado el Sistema Eléctrico, desde Guantánamo hasta Pinar Del Río", provincias ubicadas en los extremos este y oeste de la nación. Además, añadió que "Continúa la incorporación de unidades de generación (eléctrica)" con el objetivo de reestablecer el servicio a toda la población, indicó el gobierno. Es importante destacar que el hecho afectó a 6 millones de personas aproximadamente.

Del mismo modo, según las primeras informaciones dadas a conocer, una avería generó una desconexión "inesperada" de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, la principal del país cubano. Sin embargo, La Estatal Unión Eléctrica (UNE), detalló que el encendido de múltiples centrales térmicas llevó al sistema a lograr generar a primera hora de la mañana 590 megavatios, una cantidad que cubre una fracción de las necesidades del país.

Constantes cortes eléctricos

A su vez, la red de energía eléctrica en Cuba resulta afectada constantemente debido a los cortes regulares de suministro debido al deterioro de la infraestructura y la escasez de combustible. La nación cubana de 9,6 millones de habitantes experimenta cinco apagones generalizados desde finales del año 2024. Adicionalmente, los cubanos enfrentan a diario largos cortes del suministro eléctrico, programados. En el caso de La Habana ha lidiado durante los recientes días, cortes que duran más de 15 horas aunque en las provincias pueden prolongarse por más de 24 horas.

Finalmente, los apagones han aumentado desde que la administración del presidente de Estados Unidos, Donlad Trump, impuso un bloqueo energético.

Con información de DW

