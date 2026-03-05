Suscríbete a nuestros canales

En enero, Mamdani y la gobernadora Kathy Hochul anunciaron un ambicioso plan para brindar cuidado infantil gratuito a niños de 2 años en los cinco condados.

A partir de septiembre de 2026, la ciudad de Nueva York ofrecerá 2.000 plazas gratuitas para familias en barrios de Manhattan, El Bronx, Brooklyn y Queens.

La iniciativa tiene como objetivo inclusivo llegar a todas las familias, sin importar su código postal, ingresos o situación migratoria, según informó el medio local The City.

Programa 2-K

Bajo el nombre 2-K, el programa contempla una inversión estatal de $ 425 millones y la meta de ampliar la oferta a 12.000 plazas en los cinco distritos para el otoño de 2027.

Con esta expansión, la ciudad busca consolidar el acceso universal al cuidado infantil en la primera infancia.

Las cuatro comunidades que recibirán el programa gratuito son:

Distrito Escolar 6: Washington Heights, Hamilton Heights e Inwood

Distrito Escolar 10: Fordham, Belmont, Norwood, Morris Heights, Van Cortlandt Village y Kingsbridge

Distritos Escolares 18 y 23: Canarsie, Remsen Village, Brownsville y Ocean Hill

Distrito Escolar 27: Ozone Park, South Ozone Park, Richmond Hill, Howard Beach, Woodhaven y Rockaways

"La elección de estos barrios busca también fomentar una matrícula inclusiva para niños con discapacidades y familias en viviendas temporales".

Mamdani fue enfática al indicar que criar a un hijo requiere de una aldea y de un gobierno dispuesto a abordar la crisis de cuidado infantil.

“Los niños deberán tener dos años al comenzar el programa, según cada modalidad, por cuestiones de las normativas de salud”.

Aquellos que cumplan años después del inicio del ciclo podrán ingresar progresivamente durante el otoño, entre el 10 de septiembre y el 31 de diciembre.

