¿Britney Spears vuelve a sus andanzas? Problemas con la ley en California: esto se sabe

La superestrella Britney Spears volvió a los titulares tras ser arrestada el miércoles por la noche en el condado de Ventura, California, por conducir bajo los efectos del alcohol. La intérprete fue detenida por la California Highway Patrol alrededor de las 9:30 p.m. y registrada la madrugada del jueves a las 3 a.m. Tras pagar su liberación, Spears deberá presentarse en corte el próximo 4 de mayo.

Este hecho ha encendido las alarmas de sus seguidores, quienes recuerdan que desde la finalización de su tutela en 2021, la cantante ha mantenido un perfil relativamente bajo.

La vida artística y personal tras la tutela

Desde que quedó libre de su tutela de 13 años, Spears ha estado enfocada en su vida privada y en proyectos personales. Su último álbum fue Glory en 2016 y su última actuación en Estados Unidos se dio en 2018 durante el cierre de su gira Piece of Me en el Gran Premio de Fórmula Uno en Austin, Texas.

Se tenía previsto que regresara a Las Vegas en 2019 para una segunda residencia titulada Domination, pero finalmente pospuso la presentación y se alejó de los escenarios de manera indefinida, priorizando su salud y bienestar personal.

Venta de su catálogo y planes futuros

En meses recientes, Spears vendió su catálogo musical y algunos derechos adicionales a la empresa Primary Wave, marcando un nuevo capítulo en su trayectoria. Además, en enero compartió un mensaje en Instagram, luego eliminado, donde aseguró que “nunca volverá a actuar en Estados Unidos por razones extremadamente sensibles”.

A pesar de ello, expresó su deseo de presentarse en el Reino Unido y Australia, imaginando una escena íntima: “Sentada en un taburete con una rosa roja en el cabello, haciendo un moño, actuando con mi hijo”. Esto refleja su intención de mantener la música como parte de su vida, aunque bajo sus propias condiciones.

Un mensaje íntimo y revelador

En la misma publicación, Spears compartió una foto de su pasado junto a un piano blanco Yamaha, acompañada del mensaje:

“¡Enviando este piano a mi hijo este año! Curiosamente, bailo en Instagram para sanar cosas en mi cuerpo que la gente ni imagina. Sí, a veces es embarazoso… pero atravesé el fuego para salvar mi vida”.

Este gesto muestra cómo la cantante combina su arte con su vida personal, buscando sanación y conexión con su hijo mientras lidia con la presión mediática y los retos personales que han marcado su carrera.

