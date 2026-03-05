Chepa Candela: el Raenrra anda más feliz que una lombriz con los preparativos de su concurso de belleza

Suscríbete a nuestros canales

¡¡¡Feliz jueves a todas, todos, y todes!!! (Incluyendo a mis detractores, aquellos que no me soportan… ¡peeerooo!... nunca me pierden la pista)… Aquí me tienen ¡como un clavel!, en esta cita diaria que les permite seguir al tanto de todo lo que pasa, ocurre, sucede, y se bate en la movida farandulera de este país – y zonas aledañas – donde el que menos puja ¡puja! un manatí…

CABALLERO UNIVERSAL VENEZUELA

Pero como de chismear se trata, arranco a la voz de “¡púyalo! que va en bajada” contándoles que el equipo de producción del certamen “Caballero Universal Venezuela” ya abrió su centro virtual de postulaciones para evaluar quiénes son los interesados en formar parte de esta competencia, la cual llegará repotenciada y de la mano de Canal i; yyy es que me enteré de muy buena fuente, que en el canal de Boleíta ya tienen “tuttos” los corotitos listos para darle play a este proyecto que se mostrará por la pícola pantalla en formato de Reality Show, y luego de ese “toma y dame” televisivo armarán un templete final para coronar al hombre más guapo de ¡éste país, tu país, mi país!... Cuentan las malas lenguas (yyy ¡trúa! ¡trúa! cual cotorra repite la mía) que el Raenrra (presidente de este brete) está tirando cohetes de la alegría porque jamás imaginó que su competencia nacional e internacional iba a gustar “mucho con demasiado”; tanto así, que el año pasado tras mostrar la noche final de su certamen a través de YouTube y otras plataformas digitales, los caciques mayores del canal que “inspira” lo llamaron a capítulo y le ofrecieron la transmisión del que ahora será un nuevo programa televisivo; situación que deja al aire las siguientes preguntas: ¿El “Caballero Universal Venezuela” le roncará en la cueva al “Mister Venezuela”?... ¿Los superará en talentos y producción?... ¡Amanecerá y veremos!...

LA BRÚJULA

Yyy cambiando radicalmente el tema, les cuento que los colegas del programa “La Brújula” están con senda tibiera porque dicen estar cansados de hacer “trabajos de investigación” farandulera, y que otros medios ligados a la fuente no le den los respectivos créditos una vez que hacen eco y réplica de sus informaciones… A según, los comentaristas y periodistas larenses en sus últimas ediciones han destapado ciertas ollas vinculadas al mundo rosa, y luego de encender la mecha, salen los “usurpadores” a cotillear lo mismo utilizando la frase “en exclusiva”, olvidando que lo que están haciendo verdaderamente es una “copia y pega” de algo que a según ya fue ventilado… Este “toma y dame” se ha hecho recurrente en las redes sociales cuando varios portales de noticias “cacarean” ciertas informaciones y más atrás brincan (como canguros) los de “La Brújula” diciendo: “lo dijimos primero en nuestro programa”, sembrando de forma inmediata la duda y generando la pregunta del millón: ¿Quién fue primero… el huevo o la gallina?...

MISS UNIVERSO

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les cuento que otra vez “llega la burra al trigo”, y es que luego de varios días de silencio o desaparición mediática, regresa al escenario del “toma y dame” la Organización Miss Universo anunciando una demanda en contra de OMAR HARFOUCH por difamación… El controversial pianista y jurado de la edición pasada del “cacareado” certamen fue señalado de presunto incumplimiento de contrato y difamación en relación con la pavosa Miss Universe 2025, Fátima Bosch (¡suuustooo!). Según la demanda, las acusaciones amplificaron una narrativa de ilegitimidad que derivó en ataques, insultos, y acoso masivo… Hasta ahora, Harfouch no ha comentado “naiboa con papelón” con relación a la demanda… A según, el proceso judicial sigue su curso en Nueva York mientras crece la presión mediática sobre el músico que recibió oficialmente la notificación de la demanda en el Aeródromo Internacional Washington Dulles, momentos antes de abordar un vuelo con destino a París… ¿Hasta dónde llegará “tutto” este escándalo?... ¡Sabrá Pepe!... Lo único que sí ha sido seguro y garantizado, es que esta edición del Miss Universo ha dado mucha tela para cortar y agua para beber… ¡Fin!

