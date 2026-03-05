¡Rompió el silencio! Harry Styles habló por primera vez sobre la muerte de Liam Payne

Suscríbete a nuestros canales

El cantante Harry Styles sorprendió a sus fans tras hablar por primera vez públicamente sobre la muerte de su amigo y compañero de One Direction, Liam Payne, quien falleció en un terrible accidente el 16 de octubre de 2024 en Argentina.

Durante una entrevista con Zane Lowe para Apple Music, Harry se sinceró sobre lo doloroso que fue el fallecimiento de Liam, así como el impacto que tuvo en su vida. “Es difícil perder a cualquier amigo, pero es muy difícil perder a un amigo que se parece tanto a ti en tantos sentidos… Es como si hubiera visto a alguien con el corazón más bondadoso que solo quería ser genial”, expresó Harry.

Además, aprovechó el momento para confesar que la muerte de Liam lo ha hecho reflexionar sobre su propia vida: “Fue un momento muy importante para mí, ya que me permitió reflexionar sobre mi vida y preguntarme: ‘¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Cómo quiero vivirla?’. Y creo que la mejor manera de honrar a tus amigos fallecidos es viviendo la vida al máximo”.

También comentó lo complejo que es atravesar un duelo siendo una figura pública, y con una noticia así que impactó al mundo. “Creo que hubo un período tras su fallecimiento en el que me costó mucho reconocer lo extraño que es que la gente, de alguna manera, se apropie de tu dolor. Siento muchísimo el fallecimiento de mi amigo. Y de repente, me doy cuenta de que quizás otras personas desean que lo transmitas de alguna manera, o significa que no estás sintiendo lo que sientes o algo así”.

