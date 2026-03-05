Premios Oscar 2026: Estos son los presentadores confirmados hasta ahora

Suscríbete a nuestros canales

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunció esta semana los primeros presentadores de la próxima edición de los premios Oscar 2026, que se llevaran a cabo el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Entre esos confirmados hasta ahora, están varios de los ganadores de la edición de los Oscar el año pasado como: Adrien Brody, Kieran Culkin, Mikey Madison y Zoé Saldaña.

Brody ganó en la categoría ‘Mejor Actor’ por su papel en la película ‘The Brutalist’; Mikey Madison ganó como ‘Mejor Actriz’ por ‘Anora’; Kieran Culkin ganó como ‘Mejor Actor de Reparto’ por su papel en ‘A Real Pain’, mientras que Zoé Saldaña se alzó como actriz de reparto por ‘Emilia Pérez’.

Recordemos que la selección de los presentadores de la ceremonia siempre se guía por elegir a los ganadores de la edición anterior, como parte de una tradición de la Academia, que este año no será la excepción. A esta lista también se suman otras estrellas del cine como Demi Moore, Chris Evans, Javier Bardem, Kumail Nanjiani, Maya Rudolph y Chase Infiniti, quien figura como uno de los actores destacados de esta temporada de premios, por su trabajo en la película ‘One Battle After Another’, a pesar de que no logró conseguir una nominación al Oscar.

La película ‘Sinners’ se convirtió en la más nominada en la historia de estos premios, con 16 menciones, seguida de ‘One Battle After Another’ con 13 nominaciones. El anfitrión de la 98ª edición de los Óscar será el comediante Conan O’Brien, quien repite por segundo año consecutivo.

